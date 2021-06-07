Kayseri Yeşilhisar'da tır otomobile çarptı: 5 yaralı!

’nin Yeşilhisar ilçesinde TIR’ın otomobile çarpması sonucu meydana gelennda 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza, 18.50 sularında Yeşilhisar ilçesinde bağlı Kıbrıs Caddesi’nde yaşandı. Yusuf Güler (30) kontrolündeki 51 F 500 plakalı TIR, tali yoldan ana yola çıkmaya alışan Kübra Siner (32) idaresindeki 06 CHD 98 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olan Larisa S. (27), Zahit Alper K. (11), Mehmet Akif S. (9) ve Ahmet Asım S. (5) yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesine sevklerini sağladı. Yaşanan kazanın ardından TIR’ın şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.