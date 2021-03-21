Kayseri Emniyet Müdürünün kızının bir süre önce çalınan otomobili bulundu

Osmaniye’de yaşanan olayda edinilen bilgilere göre Kadirli İlçesinde Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kızının otomobili çalınarak kayboldu. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında bina ve cadde çevresindeki güvenlik kameraları incelenerek ve ilçe genelinde yapılan araştırmalar neticesinde çalınan otomobil Cengiz Topel mahallesi 990 sokak üzerinde bırakılmış bir şekilde bulundu.

Yaşanan hırsızlık olayının kim yada kimler tarafından gerçekleştirildiğinin bulunması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Dün gerçekleşen olayda Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Barabörk'ün kızı Elif Aybüke Karabörk, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaret için gittiğinde geceyi orada geçirdi. Sabah uyandığında çantası ve araba anahtarını bulamayan Karabörk aracını da park ettiği yerde göremeyince durumu hemen polis ekiplerine haber vermişti.

