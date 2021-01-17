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Kayseri askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Kayseri ilinde vatani görevini yapan askerlerin iletişimlerini sağlayabilmesi gerekli telefon numaraları yayınlanmıştır.2021 güncel kayseri askerlik dairesi karargah iletişim bilgileri

17 Ocak 2021 Pazar 17:17
Kayseri askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Askerlik yaşı gelmiş her birey askere gitmekle yükümlüdür. Askerde iletişimin sağlanması ise normal hayattakinden biraz farklıdır. Askere giden bireyin kesinlikle mobil veri özelliği ve kamerası olmayan bir telefon götürmek şartı vardır. İntenet kullanımı, kamerası, müzik veya herhangi bir özelliği bulunan telefonları kullanmak yasaktır.

Vatani görevi için yaşı gelenlerin askerlik konusunda araştırmaya koyulmaları, tüm gelişmelerden haberdar olmaları için  https://asal.msb.gov.tr/  sitesini ziyaret edebilirler. Askere kaç tertip gidildiğini merak eden 2001 Kayseri  nüfuslu vatandaşlar için gerekli açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

KAYSERİ ASKERLİK DAİRESİ KARARGâHI

Kayseri Askerlik Şubesi

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.320 43 10

Faks: 0.352.320 53 50

kayseri_asal_blg@msb.gov.tr

AKKIŞLA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.336 42 78

Faks: 0.352.320 46 10

melikgazi_as_sb@msb.gov.tr

BÜNYAN ASKERLİK ŞUBESİ     

    

Adres: Fatih Mah. Hayrettin Eser Cd. No:104 Bünyan/KAYSERİ

Tel: 0.352.712 11 50

Faks: 0.352.712 27 16

bunyan_as_sb@msb.gov.tr

DEVELİ ASKERLİK ŞUBESİ          

   

Adres: Yeni Mah. Elbiz Cad. No:70 Develi/KAYSERİ

Tel: 0.352.621 60 58

Faks: 0.352.621 82 14

develi_as_sb@msb.gov.tr

FELAHİYE ASKERLİK ŞUBESİ        

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.336 42 78

Faks: 0.352.320 46 10

melikgazi_as_sb@msb.gov.tr

HACILAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.330 43 09

Faks: 0.352.330 43 10

kocasinan_as_sb@msb.gov.tr

İNCESU ASKERLİK ŞUBESİ            

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.330 43 09

Faks: 0.352.330 43 10

kocasinan_as_sb@msb.gov.tr

KOCASİNAN ASKERLİK ŞUBESİ   

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.330 43 09

Faks: 0.352.330 43 10

kocasinan_as_sb@msb.gov.tr

MELİKGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ     

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.336 42 78

Faks: 0.352.320 46 10

melikgazi_as_sb@msb.gov.tr

ÖZVATAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.336 42 78

Faks: 0.352.320 46 10

melikgazi_as_sb@msb.gov.tr

PINARBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ    

 

Adres: Gümüşgün Mah. Cengiz Topel Cad. No:9/3 Pınarbaşı/KAYSERİ

Tel: 0.352.512 17 74 

Faks: 0.352.512 14 24

pinarbasi_as_sb@msb.gov.tr

SARIOĞLAN ASKERLİK ŞUBESİ   

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.336 42 78

Faks: 0.352.320 46 10

melikgazi_as_sb@msb.gov.tr

SARIZ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Gümüşgün Mah. Cengiz Topel Cad. No:9/3 Pınarbaşı/KAYSERİ

Tel: 0.352.512 17 74 

Faks: 0.352.512 14 24

pinarbasi_as_sb@msb.gov.tr

TALAS ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.336 42 78

Faks: 0.352.320 46 10

melikgazi_as_sb@msb.gov.tr

TOMARZA ASKERLİK ŞUBESİ      

Adres: Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Bul. No:40-A Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 0.352.330 43 09

Faks: 0.352.330 43 10

kocasinan_as_sb@msb.gov.tr

 

YAHYALI ASKERLİK ŞUBESİ

 


Adres: Cihilli Mah. Şehit İhsan Kemik Cad. No:15 Yahyalı/KAYSERİ

 

 

Tel: 0.352.611 31 40 

Faks: 0.352.611 24 03

yahyali_as_sb@msb.gov.tr

YEŞİLHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ     

Adres: Cumhuriyet Mah. İstasyon Cad. No:99-1 Yeşilhisar/KAYSERİ

Tel: 0.352.651 30 21 

Faks: 0.352.651 30 61

yesilhisar_as_sb@msb.gov.tr



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:17
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KayseriAsker
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