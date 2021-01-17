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Kayseri askere kaç gönderiyor? 2021 Kayseri merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Kayseri ili celp dönemleri ne zaman? Kayseri'deki ilçelerde asker alım tarihleri ne? Kayseri askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Kayseri'de kaç ilçeden asker alımı yapılacak? Askere gidecek vatandaşlar Kayseri ilinin askerlik celp dönemlerini araştırıyor.

17 Ocak 2021 Pazar 08:01
Kayseri askere kaç gönderiyor? 2021 Kayseri merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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2021 Yılı Kayseri İli Askerlik Celp Dönemleri Ne Zaman?

Herkes askere kaç kişiyle gideceğini merakla araştırıyor. Kayseri iline kayıtlı olan 2001 doğumlu yükümlülerin ne zaman askere gideceğini Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Kayseri’ye bağlı olan 16 ilçede ikameti bulunan kişilerin kaç ile asker aldığını gösteren liste yayımlanmıştır.

Yayımlanan listeye göre; Hacılar, İncesu, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 2 tertip olarak ağustos ayında, Akkışla, Felahiye, Kocasinan, Özvatan, Sarıoğlan, Talas, Yahyalı ve Yeşilhisar 4 tertip olarak kasım ayında, Bünyan ve Develi ilçeleri nüfusuna kayıtlı yükümlüler ise 1 tertip olarak şubat ayında askere alınmaları açıklanmıştır.

Kayseri İl Ve İlçe Askerlik Celp Tarihleri

Bünyan - Şubat Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Develi - Şubat Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Hacılar - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

İncesu - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Melikgazi - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Pınarbaşı - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Sarız - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Tomarza - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Akkışla - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Felahiye - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Kocasinan - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Özvatan - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Sarıoğlan - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Talas - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Yahyalı - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Yeşilhisar -Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.



Son Güncelleme: 17.01.2021 08:01
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Kayseri Celp DönemleriAskerlik AlımıKayseriMilli Savunma BakanlığıAskerlik Çağrısı
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