Kaymakamlıkların ve belediyelerin yaptığı yardımlara nasıl başvuru yapılır?

Koronavirüs salgını ekonomik olarak dünyayı ve ülkemizi oldukça etkiledi. Koronavirüsün getirdiği kısıtlamalar, vatandaşların kazançlarını düşürdü. Durum böyle olunca da devlet tarafından vatandaşlara, destek paketleri verilmeye başlandı. İlk vakanın görülmesinin ardından başlayan destekler, yaklaşık 9 aydır devam ediyor. Farklı konularda, farklı insanlara yapılan yardımlar, tüm hızıyla devam ediyor. Devletin yaptığı yardımlara, kaymakamlıkların yapacağı yardımlar da eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı birlikte çalışarak, vatandaşlara ekonomik destek sunmakta. Bu yardımlara son olarak, kaymakamlıkların yapacağı yardımlar eklendi.

Kaymakamlıktan nasıl yardım alınır?

Koronavirüs salgını sebebiyle zor zamanlardan geçen vatandaşları, biraz olsun nefeslendirmek için yapılan yardımlar devam ediyor. Bu yardımlara kaymakamlıkların yapacağı yardımlar da eklendi. Kaymakamlıktan yardım almak isteyen kişiler, hem e-Devlet üzerinden hem kaymakamlığa giderek, başvuru yapabilir. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise telefonla arayarak başvuruları yapabilir.

Başvuru yapmak isteyen kişilerde; T.C. kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve gelir testi belgesi isteniyor. Bu evraklarla e-Devlet üzerinden veya kaymakamlığa giderek başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonuçları, SMS veya çağrı ile kişiye bildirilecek.

Belediyenin yaptığı yardımlar

Birçok belediye, her yıl yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara, yardım ediyordu. Koronavirüs salgını ile bu yardımlar daha da arttırıldı. Hem maddi yardım yapan belediyeler, hem de vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünlerin yardımını yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi birçok belediye, vatandaşın ekonomik olarak rahatlaması için elinden geliyor. İşte belediyelerin yaptığı yardımlar...

Gıda yardımı

Giyim yardımı

Yakacak yardımı

Barınma yardımı

Eğitim yardımı

Yardım kartları

Sağlık yardımları

Belediye tarafından yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, bağlı bulundukları belediyelerin intenet sayfasından veya telefon numarasından iletişime geçerek başvuruları yapabilir.

Sosyal yardımlar

Koronavirüs salgını kapsamında, yapılan yardımlar tüm hızıyla devam ediyor. İlk vakanın görülmesi ve kısıtlamaların gelmesinin ardından başlanılan yardımlar, yaklaşık 9 aydır vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Hem bakanlıklar tarafından hem de çeşitli kurumlar tarafından yapılan yardımlar, vatandaşın ekonomik olarak rahatlamasını sağlıyor.