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Kaymakamlık yardım başvurusu, belediye erzak yardımını ve valilik maddi yardım başvuruları nereye, nasıl yapılır?

Binlerce vatandaşın ihtiyacı olduğu maddi yardım başvuruları nasıl yapılır? Başvurular nereye yapılır?

05 Şubat 2021 Cuma 23:28
Kaymakamlık yardım başvurusu, belediye erzak yardımını ve valilik maddi yardım başvuruları nereye, nasıl yapılır?
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Maddi yardım başvurusu yapmak için birçok seçenek bulunurken bu kurumlardan nasıl yardım alabiliriz? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kaymakamlık ve Valilikten verilen yardımlara ulaşmak için neler yapılmalı?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının maddi yardım başvuruları genellikle

Bakıcı aylığı veya SED

yardımını karşılamaktadır. Bakıcı aylığını ödeyen kurum hanede bakıma muhtaç bireyler için bakıcı maaşı başvurusunda bulunabilirsiniz. 2021 yılı için belirlenen ücret 1,657,86 TL olarak verilmektedir.

 SED yardımı veren kurum ise Aile Bakanlığı tarafından aile bütünlüğünün korunması halinde çocuklar için verilen yardımlardır. 2021 yılı için belirlenen SED yardımı;

  •  Okul öncesi çocuklar için 787,48 TL
  • Eğitim gören çocuklar için 1,181,23 TL
  • Ortaöğretime devam eden çocuklar için 1,259,97 TL
  • Ortaöğretim seviyesinde öğrenci olmayan çocuklar için 787,48 TL
  • Yüksek eğitime devam eden çocuklar için 1,417,47 TL
  • Kuruluş bakımından ayrılan gençler için 629,99 TL olarak belirlenmiştir.
Kaymakamlık tarafından yardım başvuruları ise genel

olarak kömür yardımı, şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı ile Maddi yardım

ile karşımıza çıkmaktadır.

Kömür yardımı veren kurum her yıl olarak yapılan yardımlar arasındadır. Kömür almaya hak kazanan vatandaşlar için 750 kg kömür yani 30 torbaya denk kömür almaktadır.

Şartlı Eğitim yardımı için; eğitim gören çocuk için aileye şu şekilde yardım yapılmaktadır.

  • İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 45 TL,
  • İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 50 TL,
  • Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 55 TL,
  • Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 75 TL’dir.

Şartlı sağlık yardımı kaymakamlık tarafından okula gitme yaşı gelmemiş çocuklar için verilen yardımlardır. Kısaca aşı parası olarak 0-6 yaş arası çocuk için

aylık 45 TL‘ye (en fazla 72 ay), gebe kadınlara (en fazla 9 ay) ve lohusa kadınlara (en fazla 2 ay) aylık 45 TL‘ye ve hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL’den 100 TL‘ye çıkarılmıştır.

Maddi yardım yapan kurum genel olarak kaymakamlığa durumu anlatan dilekçe yazılması sonucunda heyet tarafından değerlendirilmesi sonucu verilecek yardımlardır.

Valilik yardım başvuruları; Engelli maaşı , yaşlılık maaşı ve dul maaşı olarak verilmektedir.

Engelli olduğunu sağlık raporu ile kanıtlayan 18 üstü yaş kişiler için 2021 yılı yardımlarını %40-%69 arasıysa 609,61 TL

%70 ve üzeriyse 914,41 TL

Engelli olan kişi 18 yaş altıysa bu durumda 18 yaş altı engelli yakın aylığı ödenir ve bu miktar 2021 yılı itibariyle 609,61 TL’dir.

Yaşlılık maaşı ve dul maaşı için valilik  yardımları 65 yaş ve üzeri kişiler için 763,67 TL olarak belirlenmiştir. 2 ayda bir yapan eşi ölen vatandaşlar için 650 TL dir.

Belediye Erzak Yardımı

Bazı belediyeler erzak yardımını Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapmaktadır. Belediyelerin erzak yardımı yaptığını öğrenmek için Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunarak öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 05.02.2021 23:58
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Anahtar Kelimeler:
Maddi Yardım BaşvurusuValilikKaymakamlık YardımıSosyal Yardım
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