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Kaymakamlık maaşı ne kadardır? 2021 Kaymakamlık maaşı miktarı

Kaymakam olmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biriside ne kadar maaş aldıkları oldu. 2020 yılı itibariyle kaymakamların almış oldukları güncel maaş tutarları merak konusu oldu. Kaymakam güncel maaş miktarı araştırılmaya devam ediliyor.

05 Ocak 2021 Salı 14:10
Kaymakamlık maaşı ne kadardır? 2021 Kaymakamlık maaşı miktarı
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İçişleri Bakanlığının ilçe idaresinde mülki idare amiri olarak görevlendirilmek üzere istihdam ettiği kaymakamlık mesleği nedir? Kaymakamların özlük hakları nelerdir? Kaymakamların görev yeri neresidir? Kaymakamlık mesleğine nasıl girilir? 2021 Kaymakam Adayının maaşı ne kadar? 2021 Kaymakamının Maaşı ne kadar? gibi sorular merak edilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı kaymakamlık mesleği nedir ve kimler kaymakam olabilir?

İçişleri Bakanlığının Kaymakamlık mesleği, ülke genelinde kurulan ve bu ilçelere atanan ilçelerin yönetim ve idaresini sağlamak için Bakanlığın istihdam ettiği meslek grubudur. Başka bir deyişle, mülki idare amirliği mesleğine girmek isteyen başvuru sahipleri, kamu hizmeti, yaş ve mezuniyet için belirli genel koşulları karşılayabilmelidir.

İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık mesleği için gerekli niteliklere sahip adaylar, KPSS puanı alma şartı aranmaksızın ÖSYM tarafından yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakamlığı için yazılı sınava girmeye hak kazanacaklar.

ÖSYM tarafından kaymakam adayı için yapılan yazılı sınavda, adaylara çoğu hukuki konularla ilgili olan çoktan seçmeli yüz test sorusu soruluyor. İçişleri Bakanlığında kaymakam mesleğine girmek isteyen adayların bu ilk aşamayı geçebilmesi için en az 70 puan alması ve ikinci aşama olan kaymakam adayının sözlü mülakatlarına katılabilmek için kaymakam adayı aday sayısının dört katı adaylar arasında yer almaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık mesleğine girişin ikinci aşamasını oluşturan kaymakam adayı ile sözlü mülakatlar Ankara'da İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve bu aşamayı başarıyla geçen adaylar bu aşamada kaymakam adayı olarak başlamaktadır.

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavı nasıl? Kimler kaymakam adaylığı sınavına katılabilir?

İçişleri Bakanlığı kaymakamlığına aday alımı, ÖSYM tarafından yapılan yazılı rekabete dayalı sınav ve Bakanlık tarafından yapılan sözlü mülakatlar esas alınarak yapılır.

İçişleri Bakanlığı kaymakamlık mesleği görev yerleri nerelerdir?

Temel olarak tüm kaymakamlar ülkemizde yer alan illerde çalışmaktadır. Belirli aralıklarla yayımlanan bir karaname ile farklı ilçelere atanabilecek valiler, il merkezlerinde vali yardımcısı olarak da görev yapabilirler.

İçişleri Bakanlığı kaymakamlık mesleği özlük hakları nasıldır?

İçişleri Bakanlığı'nda kaymakamlık adayı olarak başlayan ve bu süreçte kaymakam olarak kıdemi elde eden mülki idare amirleri tarafından sağlanabilecek en yüksek ek gösterge miktarı 4.800'dür. Bu bakımdan Sayıştay Denetçileri ve hâkim/ Savcılardan daha düşük, uzmanlar, müfettişler ve denetçiler gibi diğer A Grubu profesyonel mesleklerden daha üst konumda bulunmaktadırlar.

Kaymakam adaylığı 2021 maaşı ne kadar? Kaymakam maaşı 2021 ne kadar?

Mesleğe yeni giren bir kaymakam adayının maaşı 2021'de 6.700 TL civarında. Meslekte bir süre geçirmiş bir kaymakamın 2021 yılında maaşı yaklaşık 7.350 TL’dir.

İçişleri Bakanlığı mülki İdare amirlerinin ücret miktarına ilişkin tarafımızca verilen bilgiler, bu meslek mensupları için ek ücret ve kesintileri içermemektedir ve miktarlar gösterge niteliğindedir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 14:10
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KaymakamMaaş
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