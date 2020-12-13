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Kaymaçina malzemeleri ve tarifi

Kaymaçina bir tatlıdır. Balkan mutfağına özgü olan kaymaçina tatlısı son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Kullanıcılar kaymaçina nasıl yapılır sorusunu araştırıyor.

13 Aralık 2020 Pazar 21:45
Kaymaçina malzemeleri ve tarifi
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Balkan mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan kaymaçina tatlısı oldukça kolay ve pratik bir tatlıdır. Kaymaçina’nın malzemeleri şunlardır;

1 litre süt

7 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

Sütlü tatlı olan kaymaçinanın yapılışı şu şekildedir;

İlk olarak yumurta ve toz şekeri mikserde karıştırın. Sütü tencereye koyun ve ısıtın. Ardından yumurtaların üzerine az az dökün. 2 dakika kadar çırptıktan sonra un ve vanilyayı da ekleyin. Yeniden çırptıktan sonra karışımı bir borcama dökün. 170 derece ısıtılmış fırına verin ve 2 saat kadar bekletin. Üzerine kızardıktan sonra fırından alın ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Ardından dilim şeklinde kesip servis edebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 21:45
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Anahtar Kelimeler:
KaymaçinaTatlı
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