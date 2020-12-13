Kaymaçina malzemeleri ve tarifi

Balkan mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan kaymaçina tatlısı oldukça kolay ve pratik bir tatlıdır. Kaymaçina’nın malzemeleri şunlardır;

1 litre süt

7 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

Sütlü tatlı olan kaymaçinanın yapılışı şu şekildedir;

İlk olarak yumurta ve toz şekeri mikserde karıştırın. Sütü tencereye koyun ve ısıtın. Ardından yumurtaların üzerine az az dökün. 2 dakika kadar çırptıktan sonra un ve vanilyayı da ekleyin. Yeniden çırptıktan sonra karışımı bir borcama dökün. 170 derece ısıtılmış fırına verin ve 2 saat kadar bekletin. Üzerine kızardıktan sonra fırından alın ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Ardından dilim şeklinde kesip servis edebilirsiniz.