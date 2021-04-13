Kayısı kıvamında yumurta nasıl yapılır, kaç dk kaynatılmalı? Rafadan yumurta kaç dakikada kaynar?

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir yumurta pişirmek için yumurtanın pişme süresi oldukça önemlidir. Rafadan, kayısı kıvamı ve katı kıvamlı yumurta yapmak isteyen kişiler yumurtalar kaç dakika pişirmeleri gerektiğini merak ettiler.

Rafadan yumurta beyazı hafif pişmiş, içi ise sıvı kıvamda kalan yumurtadır. Rafadan yumurta yapmak için; öncelikle yumurtanızı haşlayacağız tencereye koyun, suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan 3 dakika sonra yumurtalarını alın ve pişirme işlemini sonlandırmak için yumurtayı soğuk suyun içerisine koyun bu şekilde fazla pişmeyecek ve istediğiniz kıvamda kalacaktır.

Kayısı kıvamlı yumurta pişirmek için; öncelikle yumurtanızı haşlayacağız tencereye koyun, suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan 4-6 dakika sonra yumurtalarınızı çıkarıp soğuk suyun içine koyun.

Katı yumurta pişirmek için ise; öncelikle yumurtanızı haşlayacağız tencereye koyun, suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Eğer yumurtayı çok katı seviyorsanız su kaynadıktan 10 dakika sonra, kayısı kıvamından biraz daha pişmiş seviyorsanız 7 dakika eğer ikisinin ortası kıvamında seviyorsanız ise 8 dakika sonra yumurtayı çıkarıp soğuk suyun içine koymak yeterlidir.