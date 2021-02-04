Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber geldi

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy köyünde dün akşam saatlerinde en son görülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hacettepe Tıp Fakültesinde okuyan 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Kaan Şimşek adlı kişi için arama çalışması başlatıldı. Kendisinden 1 gündür haber alınamayan Kaan Şimşek için ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yetkililer ile birlikte bölgede geniş çaplı bir arama bulma çalışması başlattı.

Gün boyunca aramaların devam ettiği bölgede Jandarma ekipleri kadavra arama köpeklerinin de dâhil olduğu aramalar neticesinde Kaan Şimşek'in evine 1.5 kilometre mesafede ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç olayda genç adamın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaan Şimşek'in acılı babası Mükremin Şimşek, Korona-virüs sebebiyle Kocaköy’e geldiklerini ve 4. sınıf Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi bölümü öğrencisi oğlu Kaan'ın uzaktan olan derslerine buradan katıldığını anlattı. Acı kayıp tüm aileyi büyük bir üzüntüye boğdu.

