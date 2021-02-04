İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber geldi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Kaan Şimşek'in evine 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 23:41
Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber geldi
Takip Et:

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy köyünde dün akşam saatlerinde en son görülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hacettepe Tıp Fakültesinde okuyan 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Kaan Şimşek adlı kişi için arama çalışması başlatıldı. Kendisinden 1 gündür haber alınamayan Kaan Şimşek için ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yetkililer ile birlikte bölgede geniş çaplı bir arama bulma çalışması başlattı.

Gün boyunca aramaların devam ettiği bölgede Jandarma ekipleri kadavra arama köpeklerinin de dâhil olduğu aramalar neticesinde Kaan Şimşek'in evine 1.5 kilometre mesafede ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç olayda genç adamın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaan Şimşek'in acılı babası Mükremin Şimşek, Korona-virüs sebebiyle Kocaköy’e geldiklerini ve 4. sınıf Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi bölümü öğrencisi oğlu Kaan'ın uzaktan olan derslerine buradan katıldığını anlattı. Acı kayıp tüm aileyi büyük bir üzüntüye boğdu.



Son Güncelleme: 04.02.2021 23:41
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'nde sahte tarım ilacı operasyonu! Tam 20 milyon lira değerinde tarım ilacı ele geçirildi...
Kocaeli'nde sahte tarım ilacı operasyonu! Tam 20 milyon lira değerinde tarım ilacı ele geçirildi...
Malatya'da yolcu otobüsünden 3 kilo esrar çıktı! 1 kişi tutuklandı!
Malatya'da yolcu otobüsünden 3 kilo esrar çıktı! 1 kişi tutuklandı!
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
Adana'da boşanma sürecinde olan kişi kayınpederinin evini bastı! 1 ölü 3 yaralı
Adana'da boşanma sürecinde olan kişi kayınpederinin evini bastı! 1 ölü 3 yaralı
Manisa'da otomobil ile tanker kazası! 1 ölü 1 yaralı
Manisa'da otomobil ile tanker kazası! 1 ölü 1 yaralı
Muğla'da dehşet! Suriyeli kadın elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Muğla'da dehşet! Suriyeli kadın elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Popüler Haberler

Süt parası Ptt'den alınır mı? Süt parası sorgulama telefon numarası
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
İbandan hesap numarası bulma işlemi nasıl yapılır? İban no ile hesap numarası bulma işlemi
Altın ne kadar oldu? 5 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 5 Şubat 2021 Cuma indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 5 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
5 Şubat 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Şubat 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Sokağın Çocukları dizisi ne zaman başlıyor? Sokağın çocukları konusu ve oyuncuları
Payitaht Abdülhamid Akabe nerede, nereye bağlı? Akabe'nin tarihteki önemi
League of Legends’da hediye gönderme nasıl yapılır?
Netflix Hollywood nasıl bir dizi? Hollywood dizisi konusu ve oyuncuları
UYAP nedir ve nasıl kullanılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
2021 Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı sözleşmeli personel güncel ilanlar listesi
Star TV canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Survivor 2021 21. bölüm fragmanı 6 Şubat 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
5 Şubat 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.