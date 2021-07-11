Kayıp olan kız çocuğu buğday ambarında bulundu

11 Temmuz 2021 Pazar 18:45
Kars Digor
ilçesine bağlı Hisarönü
köyünde dün akşamdan bu yana ortalıklarda gözükmeyen A.Ö. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, Hisarönü köyü içerisinde aramalar başlattı. Arama çalışmasını köy içinde yoğun bir şekilde yapan AFAD ekipleri, yapmış oldukları çalışma sonucunda A.Ö.’yü buğday ambarı
içerisinde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ö.A. ailesine teslim edildi.
Son Güncelleme: 11.07.2021 18:45
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