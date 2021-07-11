Kayıp olan kız çocuğu buğday ambarında bulundu

ilçesine bağlıköyünde dün akşamdan bu yana ortalıklarda gözükmeyen A.Ö. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, Hisarönü köyü içerisinde aramalar başlattı. Arama çalışmasını köy içinde yoğun bir şekilde yapan AFAD ekipleri, yapmış oldukları çalışma sonucunda A.Ö.’yüiçerisinde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ö.A. ailesine teslim edildi.