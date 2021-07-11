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Kayıp olan kız çocuğu buğday ambarında bulundu

Dün akşamdan bu yana kayıplarda olan engelli kız çocuğu buğday ambarında olduğu fark edildi. Jandarma ekipleri tarafından da aranmaya başlanan kız çocuğu ailesine teslim edildi.

11 Temmuz 2021 Pazar 18:45
Kayıp olan kız çocuğu buğday ambarında bulundu
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Kars Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyünde dün akşamdan bu yana ortalıklarda gözükmeyen A.Ö.  Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, Hisarönü köyü içerisinde aramalar başlattı. Arama çalışmasını köy içinde yoğun bir şekilde yapan AFAD ekipleri, yapmış oldukları çalışma sonucunda A.Ö.’yü buğday ambarı içerisinde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ö.A. ailesine teslim edildi.

 


Son Güncelleme: 11.07.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
Kız çocuğuHisarönüBuğday AmbarıDigorKars
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