Kayıp nüfus cüzdanı nereden, nasıl çıkarılır? Kayıp kimlik için gerekli evraklar

Kimlik kartı yenilemek artık eskiye göre çok daha kolay bir işlem haline geldi. Eski sistemin tersine artık kayıp, eskime, çalıntı, yırtılma vb. bütün sebepler aynı grupta değerlendirilerek başvuru adımları aynı şekilde takip ediliyor.

Eski sistemde cüzdan çıkarma işlemlerinin her biri sebebine göre ayrı ayrı ceza ve ücretlendirme fiyatları ve prosedürlere tabi tutuluyordu. Fakat artık bu uzun işlem süreci sona erdi. Artık kimlik kartını yenilemek isteyenlerin İl ya da İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacakları randevu ile bütün işlemlerini tek bir masada tamamlamaları mümkün.

Kayıp Nüfus Cüzdanının Yenisi Nasıl Çıkarılır?

Eğer 15 yaş ve üzerinde bir bireyseniz ve nüfus cüzdanınızı kaybettiyseniz bu durumda başkasına ihtiyaç duymadan kendiniz ilgili yerlere başvurunuzu yapabilir ve cüzdan yenileme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama herhangi bir sebepten dolayı cüzdan yenileme işlemini yapamıyorsanız, bu durumda vekalet verdiğiniz bir yakınınıza da bu işlemi yaptırmanız mümkün.

Başvuruyu gerçekleştirmek için aile cüzdanınız, sürücü belgeniz veya da pasaportunuz ile başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Fakat bu belgelerin hepsini kaybetmiş, çaldırmış veya da ulaşamıyor durumda iseniz, birinci dereceden yakın akrabanızın hüviyet belgesi ile de başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ayrıca işlemin gerçekleşmesi için yanınızda 1 adet biyometrik fotoğraf ile birlikte, Ziraat Bankası’na 25 TL’lik işlem ücretini yatırdığınıza dair dekontunuzun da bulunması gerekiyor.

Eğer 15 yaş altındaysanız ve kayıp cüzdanınızı yenileme işlemi yapmak istiyorsanız bu durumda; veliniz, vasiniz veya da vekaletname ile ibraz edebileceğiniz bir yakınınızın sizin yerine başvuruda bulunması gerekir. Ayrıca, 15 yaşın altında iseniz biyometrik fotoğraf şartı aranmadan sadece 25 TL’lik işlem ücretini Ziraat Bankası’na yatırarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıp cüzdanı yenilemek için başvurunun iki farklı randevusuz yöntemi vardır. Nüfus müdürlükleri genel olarak randevulu müşterilerine öncelik vererek saat 17:00’de işlemlerini sonlandırıyorlar. Saat 17:00’den 18:00’e kadar olan 1 saatlik sürede ise randevusuz müşterilere hizmet veriyorlar. Yani 18:00’de giderek de işlemlerinizi randevu almadan gerçekleştirebilirsiniz. Randevusuz işlemin ikinci yöntemi için de, geçerli mazeretiniz varsa bu durumu Nüfus Dairesi Şefine iletebilirsiniz. Ancak yine de randevu alarak gitmenin en iyi ve doğru yöntem olduğunu bilmenizde fayda var.

Kayıp cüzdanınızı yenileme işleminiz için gerekli ödemeyi Ziraat Bankası dışında aşağıda adı geçen bankalardan size en yakın olanına giderek de yapabilirsiniz.