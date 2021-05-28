Kayıp genç arkadaşları tarafından öldürülmüş

Sivas'ta yaşayan 28 yaşındaki Emre Öztürk isimli genç yaklaşık 7 gün önce ailesiyle birlikte yaşadığı evden dışarıya çıktı ve Öztürk'ten bir daha haber alınamadı.

Döverek öldürmüşler

Emre Öztürk'ten haber alamayan yakınları şüphelendi sonrasında polis giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin bu başvurusundan sonra harekete geçen polis ekipleri genci arama çalışmalarına başladı. Kısa bir süre araştırma yapan polis Öztürk'ün kayıplara karışmadan önce görüştüğü iddia edilen 3 arkadaşını göz altına aldı.

Polis ekipleri gencin arkadaşları olan 24 yaşındaki K.İ, 32 yaşındaki İ.P ve 38 yaşındaki B.A'yı sorgulamasında 3 arkadaş, Emre Öztürk'ü öldürdüklerini ve sonrasında ise gömdüklerini itiraf etti.

Sorguda söylenilen yere giden polis ekipleri, 8 gün önce kayıplara karışan 28 yaşındaki genci elbiseleriyle toprağa gömülü halde buldu.Öztürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.