Kayıp doktor Uğur Tolun için ekiplerin seferberliği devam ediyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki evinden 3 gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarına katılan ekiplerin sayısı giderek artıyor. Bölgede etkili olduğu kar yağışı nedeniyle çalışmalara bir süre ara verilirken yarın sabah saatlerinde Tolun'un muhtemelen girmiş olabileceği yerlerin aranmasına başlanılacağı öğrenildi.

Samanlı Dağları'nda bulunan Tabiat Parkı bölgesi ve civarında JAK timi ekibi ile AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmaları yaparken onları yaya yolundan ATV ve arazi araçları takip etti. Arama çalışmalarında havadan da destek verilirken bölgede havanın kararması ve yoğun kar yağışı çalışmaları engellemesine neden oldu.