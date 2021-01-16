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Kayıp doktor Uğur Tolun için ekiplerin seferberliği devam ediyor

Kocaeli'de yaşayan ve evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Uğur Tolun için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. 100 kişilik bir ekibin seferber olduğu arama çalışmalarında Tolun'un gidebileceği muhtemel yerler taranıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:07
Kayıp doktor Uğur Tolun için ekiplerin seferberliği devam ediyor
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki evinden 3 gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarına katılan ekiplerin sayısı giderek artıyor. Bölgede etkili olduğu kar yağışı nedeniyle çalışmalara bir süre ara verilirken yarın sabah saatlerinde Tolun'un muhtemelen girmiş olabileceği yerlerin aranmasına başlanılacağı öğrenildi.

Samanlı Dağları'nda bulunan Tabiat Parkı bölgesi ve civarında JAK timi ekibi ile AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmaları yaparken onları yaya yolundan ATV ve arazi araçları takip etti. Arama çalışmalarında havadan da destek verilirken bölgede havanın kararması ve yoğun kar yağışı çalışmaları engellemesine neden oldu. 



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKayıp DoktorUğur Tolun
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