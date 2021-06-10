Kayınpederinin evini bastı! 1 ölü, 1 yaralı

Bir kişinin ölümüyle,1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayı Diyarbakır'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre kentte yaşayan ve eşiyle aralarında anlaşmazlık olduğu için boşanma aşasında olan M.B isimli şahıs, eşinin evini terk ettiğini ve babasının evine gittiğini öğrendi Duruma öfklenen M.B eline geçirdiği silah ve yanına aldığı yakınlarıyla eşi N.B'nin babasının evine gitti.

1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Taraflar arasında çıkan tartışmada öfkelenen M.B silahını çekti ve sağa sola rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kayınpederi ve eşinin amcanın ağır yaralandı. Silah seslerini duyan mahallenin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Damat ise kayıplara karıştı. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede M.F.K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı C.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, M.B. ile yanında bulunan ve babası ve amcasının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.