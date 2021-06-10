İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Kayınpederinin evini bastı! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da yaşanan olayda, eşiyle boşanma sürecinde olan bir kişi yakınlarıyla kayınpederinin evini bastı. Sağa sola tüfekle ateş açan damat bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.

10 Haziran 2021 Perşembe 08:26
Kayınpederinin evini bastı! 1 ölü, 1 yaralı
Takip Et:

Bir kişinin ölümüyle,1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayı Diyarbakır'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre kentte yaşayan ve eşiyle aralarında anlaşmazlık olduğu için boşanma aşasında olan M.B isimli şahıs, eşinin evini terk ettiğini ve babasının evine gittiğini öğrendi Duruma öfklenen M.B eline geçirdiği silah ve yanına aldığı yakınlarıyla eşi N.B'nin babasının evine gitti.

1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Taraflar arasında çıkan tartışmada öfkelenen M.B silahını çekti ve sağa sola rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kayınpederi ve eşinin amcanın ağır yaralandı. Silah seslerini duyan mahallenin ihbar etmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Damat ise kayıplara karıştı. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede M.F.K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı C.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, M.B. ile yanında bulunan ve babası ve amcasının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

 

 

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 08:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilahlı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde bakım aylığı nedir?
Evde bakım aylığı nedir?
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?

Popüler Haberler

İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 10 Haziran 2021
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Haziran 2021
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Garanti BBVA 10.000 TL Haziran 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 10 Haziran 2021 Perşembe
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Subay-Yedek Subay nasıl olunur? 2021 Subaylık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Haziran 10 2021
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Netflix Alya konusu ve dizi oyuncuları
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
İbo Show Mahmut Tuncer kimdir, nereli? Mahmut Tuncer kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Mahmut Tuncer gerçek adı nedir?
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.