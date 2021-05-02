Kayınpeder gelin atışması kanlı bitti! Kayınpeder hayatını kaybetti

Kastamonu Cide’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kızılalan köyünde yaşayan 35 yaşındaki F.O. işten eve geldiği sırada kızı 12 yaşındaki E.O.’nun ağladığını gördü. Kızının dedesinin kendini dövdüğünü söylemesi üzerine sinirlenen F.O duvarda bulunan av tüfeğini eline alıp 67 yaşındaki kayınpederi Mevlüt O.'ya doğrulttu. O sırada gelin F.O. ile kayınpederi Mevlüt O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan boğuşma esnasında yaşlı adam tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında F.O., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinin adından F.O. adliyeye sevk edildi.

İfadesinde kayınpederinin çocukları hiç sevmediğini hep azarladığını ifade etti

F.O.'nun eşi B.O., böyle bir tartışmanın daha önce gerçekleşmediğini dile getirdi. Eşinin kayınpederini pek sevmediğini e aralarının soğuk olduğunu ifade eden eşi olayın gerçekleştiği gün eşi ve kendisinin işte olduklarını. Eşinin işten geldiğinde ağlayan kızını gördüğünü ve dedesinin kendisinin dövdüğünü söylediğini ifade etti. Eşinin duvarda bulunan silahı alarak babasına vuramazsın derken aralarında başlayan tartışmanın arbedeye döndüğü babasının silahı göğsüne dayayarak vuramazsın demesi üzerine. eşinin elinin tetiğe dokunduğunu ve silahın ateşlendiğini anlattı. tetiğe eli değmiş. Silahın ateş almasıyla babam vefat etti. Eşiyle görüşemediğini ifade eden B.O. babasıyla eşinin arasında öyle kavga olmadığını sadece çocuk kavgası olduğunu anlatı. Babasının torunlarını hiç sevmediğini sürekli azarladığını anlattı. Haberi arayan oğlundan aldığını hemen eve geldiğini ancak olanların olduğunu ve babasının ölmüş olduğunu söyledi.

Öte yandan Mevlüt O.'nun akşam saatlerinde adli tıptan cenazesinin alınarak, Kızılalan köyünde aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.

