Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti!

Kayınpeder , damat arasındaki kanlı kavga bugün Batman'da yaşandı.

Damadını vurgu

Batman'da bir petrol istasyonunda işçi olarak çalışan 70 yaşındaki Halil B. ile Agit Adanır arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrasında öfkelenen yaşlı adam damadı olduğu öğrenilen Adanır'a silahıyla ateş açtı.

Kurşunun isabet ettiği genç adam olduğu yere kanlar içinde yığıldı. Olayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte petrol istasyonuna 112 sağlık personeli ve jandarma yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kurşunların hedefi olan Adanır'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan savcılık incelemesi sonrasında Agit Adanır'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.Cinayeti işleyen kayınbaba Halil B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.