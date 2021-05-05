Kaybolan küçük Kerim 2 gün sonra bulundu

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ Köyü'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre kozalak toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan otizmli işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney 2 gün süren aramaların ardından kaybolduğu bölgenin 5 km uzaklığında sağ olarak bulundu. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından 46 saattir aranan küçük Kerim arama çalışmaları sonucunda sağlık durumun iyi bir şekilde bulundu.

Asmabağ Köyünde 2 gün önce kaybolan 10 yaşındaki Kerim Can Güney'den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu anlatmış ve kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar sonrasında AKUT, UMKE, Jandarma ve köylülerden oluşan 200'ün üzerinde oluşan arama ekibi başlatılan çalışmalar neticesinde 2 gün boyunca aralıksız sürdü. Jandarma ekipleri, gündüz drone ve kokuya duyarlı köpekler ile yapılan arama bulma çalışmalarına katkı sağlarken devam eden çalışmalar ise gece saatlerinde termal görüşlü drone ile çalışmalar sürdürülmüştü.

