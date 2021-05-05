İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Kaybolan küçük Kerim 2 gün sonra bulundu

Burdur’da kozalak toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan otizmli işitme ve konuşma engelli olan Kerim Can Güney kayboldu. Küçük Kerim 2 gün sonra kaybolduğu yere 5 km mesafede sağ olarak bulundu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:07
Kaybolan küçük Kerim 2 gün sonra bulundu
Takip Et:

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ Köyü'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre kozalak toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan otizmli işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney 2 gün süren aramaların ardından kaybolduğu bölgenin 5 km uzaklığında sağ olarak bulundu. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından 46 saattir aranan küçük Kerim arama çalışmaları sonucunda sağlık durumun iyi bir şekilde bulundu.

Asmabağ  Köyünde 2 gün önce kaybolan 10 yaşındaki Kerim Can Güney'den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu anlatmış ve  kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar sonrasında AKUT, UMKE, Jandarma ve köylülerden oluşan 200'ün üzerinde oluşan arama ekibi başlatılan çalışmalar neticesinde 2 gün boyunca aralıksız sürdü. Jandarma ekipleri, gündüz drone ve kokuya duyarlı köpekler ile yapılan arama bulma çalışmalarına katkı sağlarken devam eden çalışmalar ise gece saatlerinde termal görüşlü drone ile çalışmalar sürdürülmüştü.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BurdurKayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın nerelidir?
Türkan Hanımın Konağı Rabia kimdir? Arzu Yanardağ Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Emanet Bora kimdir? Göksel Kayahan hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı Zehra karakterini kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Milletvekili maaşları ne kadardır? Mayıs 2021 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mayıs 2021
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
2021 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Kredi notu nedir, nasıl hesaplanır? 2021
Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisine geri mi dönüyor?
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
Hes kodu ve çıktısı nasıl alınır? 2021 HES kodu alma işlemleri
Emanet dizisinin Kiraz'sı Gülderen Güler'nın hayat hikayesi!
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Ziraat bankası koyun kredisi şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.