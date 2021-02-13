Kayalıklara düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

İzmir'in Menemen ilçesinde, 50 yaşındaki Fatma Balaban dağlık alanda düşüp, yaralanınca bölgeye hemen ambulans helikopter sevk edilerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Genel durumunun iyi olduğu öğrenilen Balaban'ın düşme sonucu sağ bacağında kırık olduğu öğrenildi.

İzmir Menemen ilçesinde Dumanlıdağ mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre bölgede yürüyüşe çıkan 50 yaşındaki Fatma Balaban adlı kişi kayalık bölgede dengesini kaybederek düştü. Yaralanan kadının arkadaşları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kadının düştüğü bölgeye karayolu ulaşımı da olmadığı için alana ambulans helikopter gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları ile Balaban, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak kurtarılan ve hastanede tedavi altına alınan Balaban'ın düşme sonucu sağ bacağında kırık olduğu bilgisine ulaşılırken ve kadının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi