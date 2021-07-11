Kavgayı ayırmaya çalışan adam başına aldığı satır darbesiyle yaşamını yitirdi!

Olay, 9 Temmuz günü saat 22.30 civarında Baraj Mahallesi'nde yer alan bir parkta yaşandı. Parkta koyun otlatan kişilerden rahatsızlık duyan mahalleli, muhtar Adnan Uç'a bildirdi. Parka giden Muhtar Uç, gruptaki 6 kişiden, koyunların başka alanda otlatmalarını söyledi. Karşılıklı tartışma sonrasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için çabalayan ve finans işi yaptığı belirlenen Eşref Demircan, kavgayı ayırmanın peşindeydi, grupta bulunan bir kişinin elinde yer alan silahı aldı. Bu arada arkasından yaklaşan bir kişi, Demircan'ın başına satır ile vurdu. Kavgayı görüp olay yerine gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da başından yaralandı.

Haber verilmesinin ardından gelen polis ekipleri, tarafları ayırabildi. Yaralılar ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Eşref Demircan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Demircan'ın cesedi, Burdur'un Çavdır ilçesine defnedildi. Kavgaya karışan ve cinayet zanlısı olarak gözaltında olan Mertcan D. ise çıkarılmış olduğu nöbetçi hakim tarafınca tutuklandı.