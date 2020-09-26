Kavgaya müdahaleye giden polis ve bekçilere saldırı! 8 kişi gözaltında

Polis ve bekçilere yapılan saldırı olayı akşam saatlerinde Bolu'da yaşandı.
Akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte bölgeye yakın olan polis ve bekçilere ihbar gitti.
Olay yerine çağırılan ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kavgaya ise müdahale eden takviye ekipler olayları bastırdı ve kavgaya karışan 6 kişi ile bunların yakınlarından da 2 kiş olmak üzere 8 kişi göz altına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Güncelleme: 26.09.2020 10:29