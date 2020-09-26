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Kavgaya müdahaleye giden polis ve bekçilere saldırı! 8 kişi gözaltında

Bolu'da akşam saatlerinde gelen ihbarla birlikte kavgaya müdahaleye giden polis ve bekçilere saldırdılar. 2 polis ve 3 bekçi yaralanırken olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 10:29
Kavgaya müdahaleye giden polis ve bekçilere saldırı! 8 kişi gözaltında
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Polis ve bekçilere yapılan saldırı olayı akşam saatlerinde Bolu'da yaşandı.

Akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte bölgeye yakın olan polis ve bekçilere ihbar gitti.


Ekipler olay yerine anında ulaşarak kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak şahıslarda alkollü olduğu öğrenilen bir kaç kişi bıçak da kullanarak ekiplere saldırdı. Saldırı sonrasında 2 polis ve 3 bekçi hafif bir şekilde yaralandı.

Olay yerine çağırılan ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya ise müdahale eden takviye ekipler olayları bastırdı ve kavgaya karışan 6 kişi ile bunların yakınlarından da 2 kiş olmak üzere 8 kişi göz altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



Son Güncelleme: 26.09.2020 10:29
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Anahtar Kelimeler:
Bolu KavgaKavga Ihbarı
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