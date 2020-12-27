Kavga ettiği taksicilere kılıçlı saldırdı!

Kılıçlı saldırı olayı gece geç saatlerde İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

Ataşehir'de bulunan bir taksi durağına gece saat 03.00 sularında bir müşteri geldi. Taksiciler ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bir süre tartışan taraflardan müşteri duraktan ayrıldı ve 15 dakika gibi tekrardan durağa geri geldi.

KILIÇLA DURAĞA SALDIRDI

Bu sefer gelirken yanında kılıç getiren sinirli müştesi durağa elindeki kılıçla saldırdı ve camları kırdı. Kılıçlı yaşanan kavga olayında müşteride aldığı darbeler ile yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.Olay yerine gelen ekipler yaralanan müşteriye hemen müdahale ettikten sonra en yakın hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kaynak:Sabah