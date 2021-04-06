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Kavga diye çağrılan polislere şaşırtan sürpriz

Amasya'nın Savadiye Mahallesi’nde yaşayan bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle polislere olan minnetleri sunmak adına bir sürpriz hazırladı. ‘Kavga var’ ihbarıyla mahalleye çağrılan polisler karşılarında gençlerin pasta sürpriziyle karşılaşınca şaşırdılar.

06 Nisan 2021 Salı 23:33
Kavga diye çağrılan polislere şaşırtan sürpriz
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Amasya’nın Savadiye mahallesinde yaşayan bir grup genç, '155 Polis İmdat' hattını arayarak mahallede kavga olduğu ihbarında bulundu. Olay yerine kavgaya müdahale etmek için intikal eden polis ekipleri karşılarında ellerinde pasta bulunan ve kendilerinin bekleyen gençleri görünce önce bir şaşkınlık geçirdiler daha sonra teşekkür ettiler.

Durmadan mesai yapan halkın güvenliğini sağlamak için görev başında bulunan polislerin haftasını kutlamak isteyen gençler polisler ile birlikte maske ve sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek bir süre müzik eşliğinde oynadı. Polis haftasını kutlayan ve minnettarlıklarını sunan gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Mahalle sakinleri özellikle bu dönemde görev yapan ve bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan polislere sürpriz yapmak istediklerini söyleyerek her zaman polis ekiplerinin arkasında olduklarını söyledi.



Son Güncelleme: 06.04.2021 23:33
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Anahtar Kelimeler:
Polis HaftasıSüpriz
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