Kavga diye çağrılan polislere şaşırtan sürpriz

Amasya’nın Savadiye mahallesinde yaşayan bir grup genç, '155 Polis İmdat' hattını arayarak mahallede kavga olduğu ihbarında bulundu. Olay yerine kavgaya müdahale etmek için intikal eden polis ekipleri karşılarında ellerinde pasta bulunan ve kendilerinin bekleyen gençleri görünce önce bir şaşkınlık geçirdiler daha sonra teşekkür ettiler.
Mahalle sakinleri özellikle bu dönemde görev yapan ve bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan polislere sürpriz yapmak istediklerini söyleyerek her zaman polis ekiplerinin arkasında olduklarını söyledi.
Son Güncelleme: 06.04.2021 23:33