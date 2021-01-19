Katliam gibi kazada bir aile yok oldu

Kars Sarıkamış ilçesinde gerçekleşen kazada Karakurt-Horasan yolu üzerinde Sarıkamış yönüne gitmekte olan otomobilin sürücüsü Asil Koca, yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolda seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Yaşanan korkunç kazada baba Asil Koca ağır yaralandı. Otomobilde bulunan anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki minik oğulları Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Asil Koca hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı bilgisine ulaşılırken yaşanan kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.