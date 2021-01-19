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Katliam gibi kazada bir aile yok oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolu üzerinde bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda oluşan kazada bir aile yok oldu. Kazada baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki minik Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.

19 Ocak 2021 Salı 01:30
Katliam gibi kazada bir aile yok oldu
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Kars Sarıkamış ilçesinde gerçekleşen kazada Karakurt-Horasan yolu üzerinde Sarıkamış yönüne gitmekte olan otomobilin sürücüsü Asil Koca, yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolda seyir halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Yaşanan korkunç kazada baba Asil Koca ağır yaralandı. Otomobilde bulunan anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki minik oğulları Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Asil Koca hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı bilgisine ulaşılırken yaşanan kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 01:30
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Anahtar Kelimeler:
KarsTrafik Kazası
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