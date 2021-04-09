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Katliam gibi kaza! 14 araç birbirine girdi 8 kişi yaralandı

Düzce Tem Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde katliam gibi gerçekleşen kazada 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Gerçekleşen kaza sebebiyle yolun İstanbul bölümü trafiğe kapandı.

09 Nisan 2021 Cuma 19:39
Katliam gibi kaza! 14 araç birbirine girdi 8 kişi yaralandı
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Düzce’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii İstanbul istikametinde seyir halinde olan 14 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi.

Gerçekleşen kazaya 2 tır, minibüs, otomobiller ve hafif ticari bir aracın karıştığı öğrenildi. Katliam gibi kazada ilk belirlemelerde 8 kişi yaralanırken 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ile sağlık ekipleri intikal etti. Gerçekleşen kazada araç içerisine sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken gerçekleşen kaza sebebiyle TEM İstanbul istikametinde yol trafiğe kapandı. Kapanan yol sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
TemKazaZincirleme
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