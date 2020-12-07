Katil Baba, önce eski eşini sonra iki kızını öldürdü!

Erzurum’da kan donduran bir olay meydana geldi. Raci Arslan isimli bir şahıs, eski eşini ve iki kızını tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan ve başına silah dayayarak sokakta gezen Arslan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda polis ekipleri anne Gülçin Karabıyık(50) ve kızları Cansu Arslan(17) ve Burçin Arslan’ı(24) yerde kanlar içinde buldu. Anne Gülçin ve kızı Cansu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği diğer kızı Burçin’in ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olaydan sonra aracına binerek kaçan zanlı, Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Aracından indikten sonra silahımı başına dayayarak yolda yürüyemeye başlayan Raci Arslan’ı özel harekat polisleri sağ el ve karın boşluğundan vurarak etkisi hale getirdi. Tedavi amaçlı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Raci Arslan’ın 2 oğlu ise babalarının kendilerini görmeye eve geldiğini, ekmek almak için dışarı çıktıklarında evden silah sesleri duyup geri geldiklerini ve babalarının elinde silahla dışarıya çıktığını gördüklerini söyledi. Raci Arslan’ın 26 suç dosyasının bulunduğu öğrenildi.