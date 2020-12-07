İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Katil Baba, önce eski eşini sonra iki kızını öldürdü!

Erzurum’da kan donduran bir olay meydana geldi. Raci Arslan isimli bir şahıs, eski eşini ve iki kızını tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan ve başına silah dayayarak sokakta gezen Arslan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:12
Katil Baba, önce eski eşini sonra iki kızını öldürdü!
Takip Et:

Erzurum’da kan donduran bir olay meydana geldi. Raci Arslan isimli bir şahıs, eski eşini ve iki kızını tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan ve başına silah dayayarak sokakta gezen Arslan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda polis ekipleri anne Gülçin Karabıyık(50) ve kızları Cansu Arslan(17) ve Burçin Arslan’ı(24) yerde kanlar içinde buldu. Anne Gülçin ve kızı Cansu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği diğer kızı Burçin’in ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olaydan sonra aracına binerek kaçan zanlı, Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Aracından indikten sonra silahımı başına dayayarak yolda yürüyemeye başlayan Raci Arslan’ı özel harekat polisleri sağ el ve karın boşluğundan vurarak etkisi hale getirdi. Tedavi amaçlı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Raci Arslan’ın 2 oğlu ise babalarının kendilerini görmeye eve geldiğini, ekmek almak için dışarı çıktıklarında evden silah sesleri duyup geri geldiklerini ve babalarının elinde silahla dışarıya çıktığını gördüklerini söyledi. Raci Arslan’ın 26 suç dosyasının bulunduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErzurumSilahlı Saldırgan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Samsun'da 5 yaşlarındaki bir çocuk çakmakla oynarken evlerini yaktı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi
Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi
Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada
Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada
Erzurum'da korkunç olay! Kriz geçiren kişi eşi ve iki çocuğunu vurdu
Erzurum'da korkunç olay! Kriz geçiren kişi eşi ve iki çocuğunu vurdu

Popüler Haberler

Stajyer maaşları ne kadar? Meslek Lisesi Staj eğitimleri ertelendi mi? MEB Meslek Lisesi stajları ne zaman?
2020 yılı bankaların işyeri kredisi için güncel faiz oranları ve kredi başvuru şartları
2020 Süt parası ödeneği ne kadardır? Süt parası kimlere ödenir?
Gebeliğin 22.haftasında anne ve bebekteki değişimler
Sigorta Kollarından Biri Olan EK 5 Tarım Sigortası Nedir?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor?
Asgari Ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?
Altın ne kadar oldu? 7 Aralık 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 7 Aralık 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Aralık 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 7 Aralık 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Exatlon Challenge Uras Benlioğlu kimdir? Yarışmacı Uras Benlioğlu hakkında bilgiler
Gelirsizlik belgesi nedi, nereden nasıl alınır? E-Devlet üzerinden gelirsizlik belgesi nasıl alınır?
Starbucks bayilik veriyor mu? Starbucks bayilik verme şartları nelerdir?
Rüyada su görmek ne demektir? Rüyada su görmenin anlamı ve tabiri
YKS Üniversite e-kayıtları ne zaman başlayacak? Asıl kayıt işlemleri ne zaman başlayacak?
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2020 SPL nasıl alınır?
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
Koltukaltı kararması için çözüm önerileri ve yöntemler
BİM 11 Aralık 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?
CarrefourSa Online Market nedir, nasıl indirilir? CarrefourSa Online Market indirme ve alışveriş yapma
2021 MP yılbaşı büyük ikramiyesi (çeyrek - yarım - tam) kaç lira? Milli Piyango büyük ikramiye bilet fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.