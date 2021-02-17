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Kastilya sabunu nedir ve ne işe yarar?

Doğal sabun kullanmayı tercih eden kişiler için de bir seçenek kastilya sabunu. Her hangi bir hayvansal yağ ve sentetik madde içermeyen kastilya sabunu, daha çok veganlar tarafından tercih edilmekte. Bir çok alanda kullanımı oldukça faydalı olan bu sabun türü oldukça merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde..

17 Şubat 2021 Çarşamba 11:09
Kastilya sabunu nedir ve ne işe yarar?
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KASTİLYA SABUNU NEDİR?

Bitkisel olarak üretilen bu sabun, hayvansal yağlar ve sentetik maddeler içermemektedir. İsmini ise İtalya’nın Kastilya bölgesinden çıkmasından dolayı buradan alır. Hindistan cevizli,kenevir, badem,ceviz,nane,hint yağı, defne yaprağı ve zeytinyağı bazlı üretilmektedir. 

Kastilya sabunu tamamen çevre dostu ve zararsızdır. Daha çok bebekler içinve hassas cilde sahip olanlar kullanmayı tercih etmektedir. 

KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Ev temizliği, kişisel bakım ve evcil hayvan bakımında gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. 

Yüz ve vücut temizliği için oldukça yararlı bir sabun türüdür. Bakteri oluşumunu engeller ve akneli ciltlerde de kullanılabilir. İçerisinde  saf zeytinyağı bulunduran bu sabun, cildinizi nemlendirir ve rahatlatır. Vücudunuzda meydana gelen kızarıklıklar ve tahrişler için ise bire bir faydalıdır. Saçlar için de oldukça faydalı olan bu sabun, saçlarınızın parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. 

Bunların yanı sıra makyaj fırçalarınızı temizlemede de kullanabilirsiniz. 

Ev temizliği için sıvı hali de bulunmaktadır. Banyo ve genel ev temizliği için bu doğal kastilya sabununu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Temizlik yaptığınız yerde beyaz bir kalıntı kalmaması için iyice durulamanız gerekmektedir. 

Bebekler için de oldukça faydalı olan kastilya sabunu, bitkisel bazlı olduğu için bebek ve çocuklarda herhangi bir yan etkiye sebep olmamaktadır. 

Evcil hayvanlar için tercih edecek kişiler, uçucu yağ içermeyen ve kokusuz türlerinden kullanabilirler. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kastilya sabunu yeşil temizlik ürünleri kategorisine girmektedir. Bunun için alırken tamamen doğal olup olmadığını iyice araştırmanız gerekebilir. Yüzde yüz saf olsa bile güvenilir markalardan bu sabunu temin etmenizi öneririz. 



Son Güncelleme: 17.02.2021 11:09
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SabunKastilyaTemizlikBakımDoğal Sabun
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