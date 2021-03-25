Kastamonu'da yoldan çıkan araç kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1 kişinin can verdiği, 1 kişinin ise yaralandığı trafik kazası Kastamonu-Taşköprü arasındaki karayolunda meydana geldi.
Gelen bilgilere göre 21 yaşındaki Ferdi Balaban'ın sürücüsü olduğu otomobil, Kastamonu-Taşköprü arasındaki karayolunda seyir halindeyken, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle araç yolda savruldu. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti ve yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada hayatını kaybeden Ferdi Balaban ise hastanenin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Son Güncelleme: 25.03.2021 23:43