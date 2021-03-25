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Kastamonu'da yoldan çıkan araç kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu Taşköprü arasında karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenardaki kayalıklara çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

25 Mart 2021 Perşembe 23:43
Kastamonu'da yoldan çıkan araç kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 1 kişinin ise yaralandığı trafik kazası Kastamonu-Taşköprü arasındaki karayolunda meydana geldi.

Gelen bilgilere göre 21 yaşındaki Ferdi Balaban'ın sürücüsü olduğu otomobil, Kastamonu-Taşköprü arasındaki karayolunda seyir halindeyken, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle araç yolda savruldu. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti ve yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa süre içinde gelen ekipler hurdaya dönen araç içinde 21 yaşındaki sürücü Balaban'ın hayatını kaybettiğini, yanındaki Baha K'nın ise yaralandığını tespit etti. Yaralı kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ferdi Balaban ise hastanenin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 23:43
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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu KazaTrafik Kazası
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