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Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!

Kastamonu'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil derenin kenarındaki demir korkulukları aşarak dereye düştü. Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

02 Mart 2021 Salı 23:43
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
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Kastamonu’da 6 metrelik yükseklikten dereye düşen otomobilin içerisinde bulunan sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kışla Caddesi'nde, A.K'nin kullandığı 37 LC 467 plakalı otomobil, demir korkulukları kırarak Karaçomak Deresi'ne düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ulaşabilmek için düştüğü derede sürücüye 2 kilometre sonra ulaşabildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavisi yapılmak üzere sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 23:43
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Kastamonu KazaKaza HaberiDereye Düşen Otomobil
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