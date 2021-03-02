Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!

Kastamonu’da 6 metrelik yüksekliktenin içerisinde bulunan sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kışla Caddesi'nde, A.K'nin kullandığı 37 LC 467 plakalı otomobil, demir korkulukları kırarak Karaçomak Deresi'ne düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ulaşabilmek için düştüğü derede sürücüye 2 kilometre sonra ulaşabildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavisi yapılmak üzere sevk edildi.