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Kastamonu'da oluşan hortum görenleri korkuttu

Kastamonu kayak merkezinde yapılan çalışmalar sırasında kum üzerinde çıkan hortum işçileri korkuttu.

11 Eylül 2020 Cuma 16:29
Kastamonu'da oluşan hortum görenleri korkuttu
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Kastamonu kayak merkezinde yapılan çalışmalar sırasında kum üzerinde çıkan hortum işçileri korkuttu.


Kastamonu’da Ilgaz dağında yapılan Yurduntepe Kayak Merkezinde çalışmalar sırasında kum üzerinde çıkan hortum görenleri korkuttu. Kum üzerinde oluşan ve gittikçe büyüyen hortum işçileri korkutarak paniğe kapılmalarını sağladı.Çıkan hortumun hızla iş makinalarının ve işçilerin üzerine doğru gelmesiyle korkup kaçan işçiler hortumun çıktığı yerden kaçtı.

Telefon kamerasıyla çekilen hortum bir zaman sonra azalarak kayboldu.



Son Güncelleme: 11.09.2020 16:29
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Anahtar Kelimeler:
KastamonuHortum
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