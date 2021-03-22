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Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu Valiliği, korona-virüs tedbirleri kapsamında merkez Bükköy Üyük mevkiinde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina uygulanacağını açıkladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:49
Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
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Kastamonu’nda son dönemlerde artan korona-virüs vakalarına karşı alınan yeni önlemler ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği halk sağlığını korumak amacıyla Bükköy Üyük mevkiinde giriş –çıkışlar kapatılarak 18 Mart itibari ile İlçe karantina altına alındı. Karantina süresinin vakaların gidişatına bağlı olarak süreceği belirtilirken ekipler tarafından tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan tüm Türkiye’de başlatılan kontrollü sosyal hayatın kurallarından olan temizlik maske ve sosyal mesafe kuralları yanında vatandaşlar daha duyarlı olmaya davet edildi.

Vatandaşlardan alınan bu kurallara uymaları istenerek tüm halk dikkatli olunmaya çağrıldı.



Son Güncelleme: 22.03.2021 23:49
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Anahtar Kelimeler:
KastamonuKarantina
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