Kastamonu İnebolu'da 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi

Vaka sayılarının 30 binleri bulmasından sonra yüz yüze eğitim ile ilgili önemli kararlar gelmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından normalleşme kapsamında düşük ve orta riskli illerde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamında yüz yüze eğitimin seyreltilmiş olarak başlası kararı alınmış ve okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili kararlar yerinde karar kapsamında İl Valiliklerine ve ilçe kaymakamlıklarına bırakılmıştı.

Bu kapsamdaİnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada korona virüs ile mücadele ve tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart 2021 Pazartesi tarihinden itibaren ilçede bulunan liselerde 9, 10 ve 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, staj görenlerin ise 23 Nisan 2021 tarihine kadar stajlarına devam ederek not işlemlerinin tamamlanmasına karar verildiği duyuruldu.

Öte yandan Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Ömer Sağlam başkanlığında yaptığı toplantıda da Birol Durası Anadolu Lisesi'ndeki bir öğrenciden alınan PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle 12/C sınıfında 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.