Kastamonu barosuna kayıtlı avukat, banyoda asılı halde bulundu!

Kastamonu'da yaşayan ve burada avukatlık yapan 25 yaşındaki Gizem S. evinde tavana iple asılmış olarak bulundu. Emniyet güçleri, genç avukatın gizemli ölümünü araştırmaya başladı.

Kastamonu Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmasından çıktıktan sonra annesiyle birlikte yaşadığı evine giden Gizem S. banyoya girdi. Arkadaşlarının telefonla sürekli aradığı genç avukat telefonlara çıkmayınca merak edildi ve durum annesine bildirildi.

Anne, kilitli olan banyo kapısını açtı ve kızını tavana iple asılmış halde buldu. Durum hemen polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları kontrollerde, avukatın hayatını kaybettiği belirlediler.

Gizem S.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.