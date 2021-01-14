Kastamonu askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

|
KASTAMONU ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 41 56
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
KASTAMONU ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
ABANA ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
AĞLI ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
ARAÇ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yeni Mahalle Kastamonu Cd. No:82-1 Araç/KASTAMONU
Tel:0.366.362 10 22
Faks:0.366.362 28 94
arac_as_sb@msb.gov.tr
|
AZDAVAY ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
BOZKURT ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
ÇATALZEYTİN ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
CİDE ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Kasaba Mah. Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu Cad. No:52 Cide/KASTAMONU
Tel:0.366.866 10 09
Faks:0.366.866 10 48
cide_as_sb@msb.gov.tr
|
DADAY ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
DEVREKANİ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
DOĞANYURT ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
HANÖNÜ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Harmancık Mah. Yaşar Okuyan Cad. No:4/A
Taşköprü/KASTAMONU
Tel:0.366.417 10 69
Faks:0.366.417 11 85
taskopru_as_sb@msb.gov.tr
|
İHSANGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
İNEBOLU ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
KÜRE ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
PINARBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
ŞENPAZAR ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Kasaba Mah. Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu Cad. No:52 Cide/KASTAMONU
Tel:0.366.866 10 09
Faks:0.366.866 10 48
|
SEYDİLER ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
TAŞKÖPRÜ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Harmancık Mah. Yaşar Okuyan Cad. No:4/A
Taşköprü/KASTAMONU
Tel:0.366.417 10 69
Faks:0.366.417 11 85
taskopru_as_sb@msb.gov.tr
|
TOSYA ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cumhuriyet Mah. Çankırı Cd. Kazım Karabekir Sok.
Tosya/KASTAMONU
Tel:0.366.313 73 00
Faks:0.366.313 73 01
tosya_as_sb@msb.gov.tr
|
KASTAMONU ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 41 56
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
KASTAMONU ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
ABANA ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
AĞLI ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
ARAÇ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yeni Mahalle Kastamonu Cd. No:82-1 Araç/KASTAMONU
Tel:0.366.362 10 22
Faks:0.366.362 28 94
arac_as_sb@msb.gov.tr
|
AZDAVAY ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
BOZKURT ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
ÇATALZEYTİN ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
CİDE ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Kasaba Mah. Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu Cad. No:52 Cide/KASTAMONU
Tel:0.366.866 10 09
Faks:0.366.866 10 48
cide_as_sb@msb.gov.tr
|
DADAY ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
DEVREKANİ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
DOĞANYURT ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
HANÖNÜ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Harmancık Mah. Yaşar Okuyan Cad. No:4/A
Taşköprü/KASTAMONU
Tel:0.366.417 10 69
Faks:0.366.417 11 85
taskopru_as_sb@msb.gov.tr
|
İHSANGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
İNEBOLU ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
KÜRE ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.
İnebolu/KASTAMONU
Tel:0.366.811 40 54
Faks:0.366.811 32 20
inebolu_as_sb@msb.gov.tr
|
PINARBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
ŞENPAZAR ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Kasaba Mah. Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu Cad. No:52 Cide/KASTAMONU
Tel:0.366.866 10 09
Faks:0.366.866 10 48
|
SEYDİLER ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU
Tel:0.366.214 10 23
Faks:0.366.212 22 93
kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr
|
TAŞKÖPRÜ ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Harmancık Mah. Yaşar Okuyan Cad. No:4/A
Taşköprü/KASTAMONU
Tel:0.366.417 10 69
Faks:0.366.417 11 85
taskopru_as_sb@msb.gov.tr
|
TOSYA ASKERLİK ŞUBESİ
|
Adres:Cumhuriyet Mah. Çankırı Cd. Kazım Karabekir Sok.
Tosya/KASTAMONU
Tel:0.366.313 73 00
Faks:0.366.313 73 01
tosya_as_sb@msb.gov.tr