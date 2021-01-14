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Kastamonu askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, askerlik şubelerinin iletişim adreslerini merak etmeye başladı. Kastamonu'da bulunan askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Kastamonu'da bulunan askerlik şubelerinin faks numaraları nedir? Kastamonu'da bulunan askerlik şubelerinin adresleri nedir? Gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 02:25
Kastamonu askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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KASTAMONU ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 41 56

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

KASTAMONU ASKERLİK ŞUBE

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

ABANA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

AĞLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

ARAÇ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yeni Mahalle Kastamonu Cd. No:82-1   Araç/KASTAMONU

Tel: 

0.366.362 10 22

Faks:

 0.366.362 28 94

arac_as_sb@msb.gov.tr

AZDAVAY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

BOZKURT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

ÇATALZEYTİN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

CİDE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kasaba Mah. Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu Cad. No:52 Cide/KASTAMONU

Tel: 

0.366.866 10 09 

Faks:

 0.366.866 10 48

cide_as_sb@msb.gov.tr 

DADAY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

DEVREKANİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

DOĞANYURT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

HANÖNÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Harmancık Mah. Yaşar Okuyan Cad. No:4/A

Taşköprü/KASTAMONU

Tel: 

0.366.417 10 69  

Faks:

 0.366.417 11 85

taskopru_as_sb@msb.gov.tr

İHSANGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

İNEBOLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

KÜRE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

PINARBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

ŞENPAZAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kasaba Mah. Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu Cad. No:52 Cide/KASTAMONU

Tel: 

0.366.866 10 09 

Faks:

 0.366.866 10 48

cide_as_sb@msb.gov.tr 

SEYDİLER ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

TAŞKÖPRÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Harmancık Mah. Yaşar Okuyan Cad. No:4/A

Taşköprü/KASTAMONU

Tel: 

0.366.417 10 69  

Faks:

 0.366.417 11 85

taskopru_as_sb@msb.gov.tr

TOSYA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cumhuriyet Mah. Çankırı Cd. Kazım Karabekir Sok.

 Tosya/KASTAMONU

Tel: 

0.366.313 73 00 

Faks:

 0.366.313 73 01

tosya_as_sb@msb.gov.tr

 

KASTAMONU ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 41 56

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

KASTAMONU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

ABANA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

AĞLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

ARAÇ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yeni Mahalle Kastamonu Cd. No:82-1   Araç/KASTAMONU

Tel: 

0.366.362 10 22

Faks:

 0.366.362 28 94

arac_as_sb@msb.gov.tr

AZDAVAY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

BOZKURT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

ÇATALZEYTİN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

CİDE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kasaba Mah. Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu Cad. No:52 Cide/KASTAMONU

Tel: 

0.366.866 10 09 

Faks:

 0.366.866 10 48

cide_as_sb@msb.gov.tr 

DADAY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

DEVREKANİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

DOĞANYURT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

HANÖNÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Harmancık Mah. Yaşar Okuyan Cad. No:4/A

Taşköprü/KASTAMONU

Tel: 

0.366.417 10 69  

Faks:

 0.366.417 11 85

taskopru_as_sb@msb.gov.tr

İHSANGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

İNEBOLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

KÜRE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarıhatipbağı Mah. Mustafa Kemal Paşa Cd.

İnebolu/KASTAMONU

Tel: 

0.366.811 40 54 

Faks:

 0.366.811 32 20

inebolu_as_sb@msb.gov.tr

PINARBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

ŞENPAZAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kasaba Mah. Kaymakam Sudi Kocaimamoğlu Cad. No:52 Cide/KASTAMONU

Tel: 

0.366.866 10 09 

Faks:

 0.366.866 10 48

cide_as_sb@msb.gov.tr 

SEYDİLER ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cebrail Mah. Albay Oğuz Yalçınkaya Cad. KASTAMONU

Tel: 

0.366.214 10 23 

Faks:

 0.366.212 22 93

kastamonu_asal_blg@msb.gov.tr

TAŞKÖPRÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Harmancık Mah. Yaşar Okuyan Cad. No:4/A

Taşköprü/KASTAMONU

Tel: 

0.366.417 10 69  

Faks:

 0.366.417 11 85

taskopru_as_sb@msb.gov.tr

TOSYA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cumhuriyet Mah. Çankırı Cd. Kazım Karabekir Sok.

 Tosya/KASTAMONU

Tel: 

0.366.313 73 00 

Faks:

 0.366.313 73 01

tosya_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 02:25
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