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Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig’in 32. Haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Kara Kartal, zorlu Kasımpaşa deplasmanın mutlak galibiyet parolasıyla saha çıkıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 15:51
Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün?
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Spor Toto Süper Lig’in 32. Haftasında 1 maç eksiğiyle 3 puan fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal deplasmanda Kasımpaşa’yı yenip yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki maç 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Kasımpaşa Beşiktaş maçı Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta sahasında Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş 64 puanla en yakın rakibi Galatasaray’ın 3 puan önünde yer alıyor. Zor günler geçiren oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet alan Kasımpaşa ise 31 puanla 15. Sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelelerde Kara Kartal’ın 57-5 galibiyetle büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk maçında Vodafone Park’ta oynanan maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi günde saat kaçta?

Yer: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Tarih: 4 Nisan 2021 Pazar

Saat: 19.00

Kanal: Bein Sports 1



Son Güncelleme: 29.03.2021 15:51
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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaBeşiktaş
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