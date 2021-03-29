Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün?

Spor Toto Süper Lig’in 32. Haftasında 1 maç eksiğiyle 3 puan fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal deplasmanda Kasımpaşa’yı yenip yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki maç 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Kasımpaşa Beşiktaş maçı Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta sahasında Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş 64 puanla en yakın rakibi Galatasaray’ın 3 puan önünde yer alıyor. Zor günler geçiren oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet alan Kasımpaşa ise 31 puanla 15. Sırada yer alıyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi günde saat kaçta?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelelerde Kara Kartal’ın 57-5 galibiyetle büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk maçında Vodafone Park’ta oynanan maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Yer: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Tarih: 4 Nisan 2021 Pazar

Saat: 19.00

Kanal: Bein Sports 1