Kasım 2020 askerlik sevk tarihleri belli oldu

Vatani borçlarını, yani askerlik görevini yapacak olan binlerce asker adayının beklemekte olduğu celbi tarihler açıklandı. Kasım ayına ait celb ve sınıflandırmaların sonuçlandırılması ise 23 Ekim 2020 zamanında açıklanacak. Askerliğini nerde yapacağını öğrenmek isteyen birey ise, askerlik yerini öğrenme işlemini e-Devlet üzerinden yapacak.

2020 senesi Kasım ayı sınıflandırmaları ile yeni dönemde silahlı eğitim alacak yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adaylığı ve erbaş-er sınıfına dahil olan bireylerin askerlik bölgeleri Ekim ayı içerisinde belli olacaktır. Ayrıyeten bireyler askerlik görevini yerine getirmeden öncesinde covid-19 testine girmelidir.

Askerlik Yerlerinin Açıklanma Tarihi

Kasım celbi sınıflandırma ile seçim yerlerinin sonuçlanması 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet aracılığı ile bireylere duyurulacaktır. Askerlik celbini bekleyen bireyler ise sisteme Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapacak ve ardından sonuçları öğrenecek.

Askerlerin Sevk Tarihleri(Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erler) ise;