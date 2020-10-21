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Kasım 2020 askerlik sevk tarihleri belli oldu

Her yıl vatani görev adına çağrılan askerlerimiz için Kasım ayı celp ve sevk tarihleri açıklandı. Asker adayları ise bu tarihlerin ne zaman olduğunu merak etmekte. İşte 2020 Kasım celp ve sevk tarihleri.

21 Ekim 2020 Çarşamba 17:46
Kasım 2020 askerlik sevk tarihleri belli oldu
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Vatani borçlarını, yani askerlik görevini yapacak olan binlerce asker adayının beklemekte olduğu celbi tarihler açıklandı. Kasım ayına ait celb ve sınıflandırmaların sonuçlandırılması ise 23 Ekim 2020 zamanında açıklanacak. Askerliğini nerde yapacağını öğrenmek isteyen birey ise, askerlik yerini öğrenme işlemini e-Devlet üzerinden yapacak.

 

2020 senesi Kasım ayı sınıflandırmaları ile yeni dönemde silahlı eğitim alacak yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adaylığı ve erbaş-er sınıfına dahil olan bireylerin askerlik bölgeleri Ekim ayı içerisinde belli olacaktır. Ayrıyeten bireyler askerlik görevini yerine getirmeden öncesinde covid-19 testine girmelidir.


 

Askerlik Yerlerinin Açıklanma Tarihi

Kasım celbi sınıflandırma ile seçim yerlerinin sonuçlanması 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet aracılığı ile bireylere duyurulacaktır. Askerlik celbini bekleyen bireyler ise sisteme Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapacak ve ardından sonuçları öğrenecek.

 

Askerlerin Sevk Tarihleri(Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erler) ise;

  • Bedelli Erler(Ekim ayı Celp ile Sevk Tarihi): 2020 Ekim’ in 3’ ü,
  • Yedek Subay ve Astsubay adayları, Erbaş ile Erler(1. Grup): 2020 Ekim’ in 30’ u,
  • Bedelli Erler(Kasım ayı Celp ile Sevk Tarihi): 2020 Kasım’ ın 21’ i,
  • Erbaş ile Erler(2. Grup): 2020 Kasım’ ın 25’ i,
  • Erbaş ile Erler(3.Grup):2020 Aralık’ ın 24’ ü.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 17:46
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