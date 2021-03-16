Kaşar peynirinin içinde çıkanı gören kadın şoka uğradı!

İzmit merkezde yaşayan Ayşe Emer isimli bir kadın evinin yakınlarındaki markete giderek alış-veriş yaptı. Marketten hazır paket içerisinde bir de kaşar peyniri alan kadın evine döndü.

Eve geldiğinde peyniri kesen Emer, peynirin içerisinde farklı bir maddeye rastladı. İncelediğinde peynirin içindeolduğunu gören genç kadın hemen ürünün fotoğraflarını çekti.

Çektiği fotoğrafları üretici firmaya gönderen ve şikayet hattına da yazan Ayşe Emer'e, firma geri dönüş yaparak ilginç bir teklifte bulundu. Yaptıkları hatayı telafi etmek isteyen üretici firma Ayşe Emer'e gıda kolisi göndermek istediklerini söyledi. Firmanın teklifini kabul etmeyen genç kadın hemen Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak üretici firmayı şikayet etti.