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Kartopu oynarken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Van Başkale'de evlerinin önünde kar topu oynayan 8 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:34
Kartopu oynarken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği üzücü olay geçtiğimiz gün Van Başkale ilçesinde yaşandı

İlçedeki bir mahallede yaşayan Akkuş ailesinin 8 yaşındaki çocuğu Şiyar Akkuş yoğun yağan kar sonrasında oyun oynamak için evlerinin önüne çıktı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI HAYATINI KAYBETTİ

Küçük çocuk bir süre kartopu oynadıktan sonra, bölgede bulunan bir elektrik teline temas etti. Elektrik teline temas eden talihsiz çocuk akıma kapıldı ve olduğu yere yığıldı. Yakınlarının durumu görüp ihbar etmesiyle birlikte olay yerine hemen 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti ve çocuğu cansız bedeni otopsi yapılmak üzere devlet hastanesine kaldırıldı.

Yapılan otopsi sonrasında talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 12:34
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Anahtar Kelimeler:
VanBaşkaleElektrik Akımına Kapılan çocuk
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