Kartepe yolunda kaybolan günlerdir aranan Doktor Uğur Tolun'un ölüm sebebi belli oldu!

Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun Nisan ayında beyin kanaması geçirmiş ve gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Dinlenme sürecine devam eden Tolun, 13 Ocak Çarşamba günü evinden kartepe gitmek için çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Ailesinin durumu ihbar etmesiyle birlikte Doktor Toluni günlerce süren arama sonrasında evine yakın bulunan bir tren yolununun menfezinde aracıyla birlikte takla atmış vaziyette bulundu. Yapılan kontrollerde Tolun'un hayatını kaybettiği tespit edildi ve otopsi yapılmak üzere cenazesi morga kaldırılmıştı.

CENAZESİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve bir çocuk babası olan Tolun'ın cenazesi yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi ve Tolun cansız bedeni memleketi İzmir'de toprağa verildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR

Öte yandan Dokor Uğur Tolun'a yapılan ön otopsi raporuna göre kaza sonucu boynunun kırılması sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.