Kartal'da tehlikeli yolculuk! Motosiklet sepetinde yolculuk etti

İstanbul Kartal’da çekilen görüntüler görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Trafikteki bir araç sürücüleri bu korkunç manzaraya kayıtsız kalamayarak kona çalarak kişilere tepki gösterdi. Cep telefonu kamerası ile o anlar kaydedildi.

Olayın gerçekleştiği yer Kartal E-5 Ankara istikameti. Bir motosiklet sürücüsü ve sepetinde taşıdığı bir kişi hiçbir koruma olmadan seyir halinde yolculuk ederek görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Kask kullanmadan yolculuk eden ve sakin tavırları ile göze çarpan ikili bu tehlikeli yolculuklarına devam ettiler.

