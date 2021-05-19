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Kartal'da tehlikeli yolculuk! Motosiklet sepetinde yolculuk etti

Kartal’da sepetli motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan bir kişinin trafikteki yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:42
Kartal'da tehlikeli yolculuk! Motosiklet sepetinde yolculuk etti
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İstanbul Kartal’da çekilen görüntüler görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Trafikteki bir araç sürücüleri bu korkunç manzaraya kayıtsız kalamayarak kona çalarak kişilere tepki gösterdi. Cep telefonu kamerası ile o anlar kaydedildi.

Olayın gerçekleştiği yer Kartal E-5 Ankara istikameti. Bir motosiklet sürücüsü ve sepetinde taşıdığı bir kişi hiçbir koruma olmadan seyir halinde yolculuk ederek görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Kask kullanmadan yolculuk eden ve sakin tavırları ile göze çarpan ikili bu tehlikeli yolculuklarına devam ettiler.


Son Güncelleme: 19.05.2021 10:42
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Anahtar Kelimeler:
KartalTrafik
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