Kartal sahilinde acı dolu intihar!

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Kordonboyu sahilinde bir intrihar vakası yaşandı. Murat K. (41) isimli bir kişinin sahil kenarında ailesine veda notu bırakarak denize atladığı iddia edildi. Ekipler, denizde arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Şükrü Erdemir'in bulduğu eşyaları ve not kağıdını incelerken bulunan kimlik bilgilerinde eşyaların Murat K. isimli bir vatandaşa ait olduğu tespit etti. Notun şahsın ailesine yazdığı belirlenirken notta 'Sizi çok seviyorum. Beni affedin' yazdığı görüldü.
Bunun bir intihar olabileceğini değerlendiren ekipler olayı deniz polisine bildirdi ve deniz polisi ekipleri ile dalgıçlar denizde arama kurtarma çalışması başlattılar. İntihar ettiği değerlendirilen şahsı arama çalışmaları devam ediyor.