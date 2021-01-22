Kartal sahilinde acı dolu intihar!

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Kordonboyu sahilinde bir intrihar vakası yaşandı. Murat K. (41) isimli bir kişinin sahil kenarında ailesine veda notu bırakarak denize atladığı iddia edildi. Ekipler, denizde arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay bu sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik personeli kadrosunda çalışan Şükrü Erdemir, sahil kenarında temizlik yaparken elbise, eşya ve bir de not kağıdı gördü. Erdemir, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Şükrü Erdemir'in bulduğu eşyaları ve not kağıdını incelerken bulunan kimlik bilgilerinde eşyaların Murat K. isimli bir vatandaşa ait olduğu tespit etti. Notun şahsın ailesine yazdığı belirlenirken notta 'Sizi çok seviyorum. Beni affedin' yazdığı görüldü.

Bunun bir intihar olabileceğini değerlendiren ekipler olayı deniz polisine bildirdi ve deniz polisi ekipleri ile dalgıçlar denizde arama kurtarma çalışması başlattılar. İntihar ettiği değerlendirilen şahsı arama çalışmaları devam ediyor.