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Kars’ta yoldan çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı: 4 ölü

Kars'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

02 Ocak 2022 Pazar 14:42
Kars’ta yoldan çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı: 4 ölü
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Kars merkezde bulunan Ali Gaffar Okkan Bulvarı’nda gece saat 03.50 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.D.'nin yönetiminde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıktı. Yol kenarında olan bahçenin duvarına çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına döndü.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipleri başlattıkları çalışma sonrasında kazada araç sürücüsü A.D. ile birlikte aracın içinde bulunan V.D., E.D.ve T.A.'nın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Aynı araç içindeki 8 yaşındaki B.A.'nın da ağır yaralandığı tespit edilirken, küçük kız sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri ise Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Polis, meydana gelen kazaya ilişkin bir tahkikat başlattı.


Son Güncelleme: 02.01.2022 14:42
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Anahtar Kelimeler:
KarsTrafik Kazası4 ölü
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