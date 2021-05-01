Kars'ta kamyonet ile minibüs kazası!

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Kars merkezde meydana geldi.
Kentte akşam saatlerinde Barış ışık'ın sürücüsü olduğu kamyonet kavşağa girdiği esnada, Gökhan Elyıldırım'ın kullandığı kamyonete çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve polis ekipleri yönlendiridil.
3 kişi yaralandı
Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 01.05.2021 21:46