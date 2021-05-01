İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Kars'ta kamyonet ile minibüs kazası!

Akşam saatlerinde Kars merkezde seyir halinde olan kamyonet ile minibüsün kavşaktan çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:46
Kars'ta kamyonet ile minibüs kazası!
Takip Et:

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Kars merkezde meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde Barış ışık'ın sürücüsü olduğu kamyonet kavşağa girdiği esnada, Gökhan Elyıldırım'ın kullandığı kamyonete çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve polis ekipleri yönlendiridil.

3 kişi yaralandı

Kaza bölgesin gelen ekipler yaptıkları incelemede araçlarda sıkışan sürücüler ve yolcu olarak bulunan bir kişinin yaralandığını tespit etti. Sıkıştıkları yerden ekipler tarafından çıkarılan yaralı kazazedeler yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KarsKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Anneler günü Mayısıs ayının kaçıncı pazarı?
Anneler günü Mayısıs ayının kaçıncı pazarı?

Popüler Haberler

Canlı izle Lille Nice beIN Sports 4 şifresiz Justin TV Taraftarium24 Bein Connect canlı maç izle Lille Nice maçı Selçuk Sports Netspor izle
TRT 2'de bu ay yayınlanacak filmler neler?
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Canlı izle Beşiktaş Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK - Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölümünde neler olacak?
Mama, bez ve süt nasıl alınır? Mayısıs 2021 Süt yardımı başvuru formu
ALES sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2021 ALES puan hesaplaması nasıl yapılıyor?
Beşiktaş Hatayspor maçı sarı kart sınırında olan oyuncular kim? Sarı kart görürse Galatasaray maçında cezalı olacak oyuncular
Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Show TV canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sen Çal Kapımı Ceren diziden ayrıldı mı, neden yok? Melisa Döngel ayrıldı mı?
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
1 Mayısıs corona virüsü tablosu açıklandı.
PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?
Süper Lige hangi takımlar çıkacak? 2021 2022 Süper lige yükselecek takımlar ne zaman belli olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.