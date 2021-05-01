Kars'ta kamyonet ile minibüs kazası!

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Kars merkezde meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde Barış ışık'ın sürücüsü olduğu kamyonet kavşağa girdiği esnada, Gökhan Elyıldırım'ın kullandığı kamyonete çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve polis ekipleri yönlendiridil.

3 kişi yaralandı

Kaza bölgesin gelen ekipler yaptıkları incelemede araçlarda sıkışan sürücüler ve yolcu olarak bulunan bir kişinin yaralandığını tespit etti. Sıkıştıkları yerden ekipler tarafından çıkarılan yaralı kazazedeler yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.