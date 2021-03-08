İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde artan vakalar sebebiyle , yeni tip korona-virüs tedbirleri kapsamında köyde karantina uygulaması başlatıldı.

08 Mart 2021 Pazartesi 19:02
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Takip Et:

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs sebebiyle zor günler geçirilirken Türkiye’de son veriler ile oluşturulan haritada iller renkler ile birbirinden ayrıldılar. Belirlenen korona-virüs risk haritasında sarı iller arasında bulunan orta riskli il olarak değerlendirilen Kars’ta tedbirler elden bırakılmıyor. Vakaların artmasına izin verilmeyen ve sürekli uyarıların yapıldığı ilde Valilikten yapılan açıklamada salgının yayılmaması, ve vakaların azaltılması ile ilgili sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla vakaların görüldüğü ve arttığı Alem köyünün karantinaya alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada korona-virüs tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KarsKarantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bim market 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Bim market 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zamandır?
Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zamandır?
10 MART Çarşamba günü ne kandili?
10 MART Çarşamba günü ne kandili?
Genel Sağlık Sigortası şartları neler? GSS prim borcu sorgulama
Genel Sağlık Sigortası şartları neler? GSS prim borcu sorgulama
Ücretsiz izin parası, nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart 2021
Ücretsiz izin parası, nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart 2021
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet yenileme işleminde gerekli belgeler
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet yenileme işleminde gerekli belgeler

Popüler Haberler

Katılım bankasından 30.000 TL faizsiz kredi müjdesi
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Osman Sonant kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Mert Yazıcıoğlu kimdir?
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisinde Oğuz karakterine Mert Ateş hayat veriyor
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Başkasının telefonunu kendi telefonuma nasıl yönlendirebilirim?
Mesut Özil Fenerbahçe’ye ne zaman gelecek? Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı!
Hekimoğlu Valide Atik Hastanesi nerdedir?Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastanenin gerçek ismi
Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan kim? Nereli? Kaç yaşında?
Değerli konut vergisi nedir, oranları ne? Türkiye'de 5 Milyon üzeri kaç konut var?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim market 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Çukur dizisindeki Namık karakteri Kimdir? Yıldırım Şimşek dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.