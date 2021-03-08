Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs sebebiyle zor günler geçirilirken Türkiye’de son veriler ile oluşturulan haritada iller renkler ile birbirinden ayrıldılar. Belirlenen korona-virüs risk haritasında sarı iller arasında bulunan orta riskli il olarak değerlendirilen’ta tedbirler elden bırakılmıyor. Vakaların artmasına izin verilmeyen ve sürekli uyarıların yapıldığı ilde Valilikten yapılan açıklamada salgının yayılmaması, ve vakaların azaltılması ile ilgili sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla vakaların görüldüğü ve arttığı Alem köyününya alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada korona-virüs tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.