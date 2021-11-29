YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber hangi üniversiteyi kazandığını öğrenen milyonlarca üniversite öğrencisi, burs veya kredi veren kurumları araştırmak üzere intenete yöneldi. Özellikle karşılıksız burs veren kurumlar öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Peki karşılıksız burs veren kurumlar hangileri?

Karşılıksız Burs Veren Kurumlar Hangileri?

Türkiye’nin dört bir yanına gidecek olan üniversite öğrencileri yurtlarda veya kiralık evlerde kalabilmek için ek gelire ihtiyaç duyuyor. Özellik karşılıksız verilen burs veren kurumlar öğrencilerin en çok başvurduğu yerler olarak ön plana çıkıyor. Çok sayıda vakıf, denek, kurum ve kuruluşlar birçok öğrenciye karşılıksız burs veriyor. İşte o kurumlar:

- 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı

- Akın Global Eğitim Ve Yardım Vakfı

- Aktaş Eğitim Vakfı Bursu

- Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

- Cumhurbaşkanlığı Bursu

- Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği

- Darendereliler Eğitim Vakfı

- Dorçe Prefabrik Ve İnşaat Bursu

- Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı

- Hacı Ömer Sabancı Vakfı

- İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

- İstanbul Sanayi Odası

- İstanbul Ticaret Odası

- İTÜ Yatırım Kulübü

- Kadir Has Üniversitesi

- Kredi Yurtlar Kurumu Bursları

- Mehmet Zorlu Vakfı

- Milli Eğitim Bakanlığı

- ODTÜ Verimlilik Topluluğu

- Prof. Dr. Fuat Sezgin Lisans Üstün Başarı Bursu

- Rüştü Akın Vakfı İlköğretim, Ortaöğretim, Lisans Bursu

- Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

- Sevda Cenap And Müzik Vakfı Bursu

- TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisans Üstü Bursu

- Toplum Gönüllüleri Vakfı

- TÜBİTAK

- Türk Eğitim Deneği Bursu

- Türk Eğitim Vakfı

- Vehbi KOÇ

- Yücel Kültür Vakfı Yabancı Dil Bursu