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Kars hangi risk grubunda yer alıyor? Kars'ta sokağa çıkma yasağı kalktı mı, Kars renk kodu

Kars hangi risk grubunda yer alıyor sorusu merak ediliyor? İllerin 4 gruba ayrılmasının ardından vatandaşlar Kars renk kodu ve Kars’ta sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorularını araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:46
Kars hangi risk grubunda yer alıyor? Kars'ta sokağa çıkma yasağı kalktı mı, Kars renk kodu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından normalleşme sürecinin müjdesini verdi. Erdoğan kademeli olarak il bazında kuralların esnetileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılacağını ve düşük illerin mavi, orta illerin sarı, yüksek illerin turuncu ve çok yüksek illerin kırmızı renk koduyla belirtileceğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından vatandaşların illerinin hangi renk koduna sahip olduğunu araştırmaya başladı.

Kars renk kodu ve risk grubu

Bakan Koca tarafından açıklanan risk haritasında Kars ili orta riskli illerden biri olarak görüldü ve sarı renk ile gösterildi. Buna göre Kars ilinde yasaklar esnetildi.

İl il risk haritası

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il il risk haritasını paylaştı ve bu paylaşımda illerin durumlarının 20-26 Şubat tarihleri arasındaki son verilere göre yapıldığını ifade etti. Ayrıca söz konusu veriler iki haftada bir olmak üzere güncellenecek ve vaka sayıları artan illerde yasaklar yeniden getirilecek. Vaka sayıları düşen illerde ise yasaklar esnetilebilecek.

İllerin son durumlarına bakıldığında en yüksek riskli illerin daha çok Karadeniz bölgesinde olduğu görüldü. Samsun, Sinop ve Giresun illerinin son haftalardaki artış nedeniyle çok yüksek riskli gruba girdikleri görüldü. Bu illerde denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor.

Orta riskli iller grubunda yer alan Kars ilinde ise yasaklar esnetildi. Ayrıca ülkede düşük riskli iller genel olarak doğu bölgelerinde yer alıyor. Bu nedenle Kars ilinin de orta riskli gruptan, kısa süre içerisinde düşük riskli gruba düşmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı kabine toplantısında alınan kararları 81 il valiliğine gönderdi ve bu kapsamda illerde uygulanacak kurallar açıklanmış oldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasaklarının hafta içi uygulanan 21:00 ile 05:00 saatleri arasında uygulanacağına yer verildi. Ayrıca söz konusu illerde restoran, kafe ve yeme içme faaliyetleri yürüten işletmeler 07:00 ile 19:00 saatleri arasında yarı kapasiteli olarak hizmet verecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yasaklar devam ederken, ciddi artış olan illerde uygulanan yasaklara yenileri de eklenecek.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:46
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Anahtar Kelimeler:
KarsRenk KoduRisk GrubuHarite
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