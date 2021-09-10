Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir?

Dün sosyal medya hesabı üzerinden 15 bin öğretmen atamasının daha gerçekleşeceği açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşım yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da atama kararı sonucunda bu durum Twitter’da gündem oldu.

Karma atama ne demek?

Atama kararını Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Karma atama; 2018 yılında düzenlenen sınava giren, eğitim fakültelerinden mezun olmuş kişilerin p10 adındaki puan türü olmakla birlikte 2019 yılında sınava giren ve fakülteden mezun olan lisans mezunu olan öğretmen adaylarının kullandıkları p121 puan türüyle sıralamaya tabi tutulmasıdır.

Sosyal medya aracılığı ile yapılacak olan öğretmen atamalarını kamuoyuna Cumhurbaşkanı duyuru yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamasında tüm öğretmenlere bir müjdesinin olduğunu söylemişti. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, çocuklar için daha kaliteli bir eğitim sağlamak adına 15 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı da atama kararına ilişkin duyuru paylaşmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı da atama kararını Twitter’da; 15 bin öğretmen adayı için atama sürecinin başladığını belirterek, başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasının tarihlerini açıklayan bir paylaşımda bulunmuştu.

