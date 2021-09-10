Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir?

Dün sosyal medya hesabı üzerinden 15 bin öğretmen atamasının daha gerçekleşeceği açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşım yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da atama kararı sonucunda bu durum Twitter’da gündem oldu.
Karma atama ne demek?
Atama kararını Cumhurbaşkanı duyurmuştu
Sosyal medya aracılığı ile yapılacak olan öğretmen atamalarını kamuoyuna Cumhurbaşkanı duyuru yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamasında tüm öğretmenlere bir müjdesinin olduğunu söylemişti. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, çocuklar için daha kaliteli bir eğitim sağlamak adına 15 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını açıklamıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı da atama kararına ilişkin duyuru paylaşmıştı
Milli Eğitim Bakanlığı da atama kararını Twitter’da; 15 bin öğretmen adayı için atama sürecinin başladığını belirterek, başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasının tarihlerini açıklayan bir paylaşımda bulunmuştu.