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Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 15 bin öğretmen ataması için bekleyen öğretmen adaylarını ilgilendiren bir açıklama geldi. Öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin tarihleri değiştirildi. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında olacağını ve sonuçların ise 31 Ocak’ta açıklanacağını duyurdu. Yapılan bu açıkla üzerine ise Twitter gündeminde #KarmayaHayır etiketi yer almaya başladı. Peki gündem olan bu karma atama ne demek? Detaylar haberimizde.

10 Eylül 2021 Cuma 16:55
Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir?
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Dün sosyal medya hesabı üzerinden 15 bin öğretmen atamasının daha gerçekleşeceği açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşım yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da atama kararı sonucunda bu durum Twitter’da gündem oldu. 

Karma atama ne demek?

Karma atama; 2018 yılında düzenlenen sınava giren, eğitim fakültelerinden mezun olmuş kişilerin p10 adındaki puan türü olmakla birlikte 2019 yılında sınava giren ve fakülteden mezun olan lisans mezunu olan öğretmen adaylarının kullandıkları p121 puan türüyle sıralamaya tabi tutulmasıdır.

Atama kararını Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Sosyal medya aracılığı ile yapılacak olan öğretmen atamalarını kamuoyuna Cumhurbaşkanı duyuru yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamasında tüm öğretmenlere bir müjdesinin olduğunu söylemişti. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, çocuklar için daha kaliteli bir eğitim sağlamak adına 15 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı da  atama kararına ilişkin duyuru paylaşmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı da atama kararını Twitter’da; 15 bin öğretmen adayı için atama sürecinin başladığını belirterek, başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasının tarihlerini açıklayan bir paylaşımda bulunmuştu.


Son Güncelleme: 10.09.2021 16:55
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#KarmayaHayırKarma Atama NedirKarma AtamaMilli Eğitim Bakanlığı
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