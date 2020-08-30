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Kariye Camii ne zaman ibadete açılacak?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Kariye Camii ne zaman ibadete açılacak tüm Türkiye için merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılış tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

30 Ağustos 2020 Pazar 18:04
Kariye Camii ne zaman ibadete açılacak?
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Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılması kararı alınan Kariye Camii’nde çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve Fatih Belediye Başkanı Kariye Camii’ni ziyaret ederek gerekli incelemelerde bulundu.

‘’İşlemler bittikten sonra ibadete açılacaktı’’

Kariye Camii’nde incelemeler yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu açıklamalarda bulundu:


‘’ Cumhurbaşkanımızın karanamesi ile geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi. İçerisinde yapılacak işlemler var. Bu işlemler bittikten sonra en kısa zamanda ibadete açılacaktır. Cuma namazı ile başlayacağız ama şu an itibariyle tarih veremiyoruz. İşlemler bittikten sonra inşallah.’’

Mozaik ve fresklerin nasıl kapanacağı ile ilgili gerek soruya yanıt veren Erbaş, Ayasofya’da yapılan uygulamanın burada da yapılacağı ve uzmanların resimlere dokunmadan bu işlemi gerçekleştireceğini söyledi.

 

 



Son Güncelleme: 30.08.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Kariye CamiiDiyanet İşleri Başkanlığı
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