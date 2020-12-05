Karısını tüfek ile vuran cani koca tutuklandı

2 gün önce Aksaray’da meydana gelen olayda 3 katlı binanın 1'inci katında eşinden boşanmak isteyen 24 yaşındaki Tuğçe U. Anlaşamadığı eşi için 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kendisinden boşanmasını kabullenmeyen 30 yaşındaki Hadiyet U. Eşinin kendisi hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından eve gelerek eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Tuğçe U., tartıştığı eşinin elindeki bulunan tüfeği almak istedi. Yaşanan arbedede tüfeğin ateş alması sonucu bacağından ve karın bölgesinden yaralanan talihsiz kadın Tuğçe U., sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tedavi altına alındı. Eşinin vurulmasına sebep olan Hiyat U olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin araştırmaları ve takipleri sonucunda Hidayet U. Olayın yaşanmasından 2 gün sonra saklandığı evde yakalandı.

Haberim yokmuş gibi çek kanka

Gözaltına alınan zanlı koca sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin çıkışında kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırmak istedi. Gazetecilere sözlü saldırıda bulunan ve tehditler savuran şüpheli Hidayit U., polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Hastane çıkışında da gazetecilerin sorularına gayet rahat tavırlarla cevap veren ve küfürler savuran zanlı adliye girişinde bulunan basın mensuplarına, ‘Haberim yokmuş gibi çek kanka’ diyerek gülümsedi.

Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

