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Karısını öldürüp yangın süsü vermeye çalışan cani tutuklandı

Kırıkkale'de yaşanan kan donduran olayda 75 yaşındaki Mehmet Dönmez, geçtiğimiz aylarda evlendiği Koçer Dönmez'i bıçaklayarak öldürdükten sonra yangın süsü vermeye çalıştı. Ancak polis Dönmez yakaladı ve yaşlı adam tutuklanarak cezaevine konuldu.

25 Nisan 2021 Pazar 22:45
Karısını öldürüp yangın süsü vermeye çalışan cani tutuklandı
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Kan donduran olay Kırıkkale'de dün akşam yaşandı.

Kent merkezinde hayatını sürdüren ve yaklaşık bir ay önce evlenen 75 yaşındaki Mehmet Dönmez ile 56 yaşındaki Koçer Dönmez arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında 75 yaşındaki Dönmez, yeni evlendiği eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. 

Yangın süsü vermek istedi

Yaşlı adam daha sonra cinayeti yangın kazasına dönüştürme için hareket geçti ve önce arabasını daha sonra ise evini ateşe verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında Koçer Dönmez'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti ve 75 yaşındaki yaşlı adam gözlatına alındı.

Olayın aydınlatılmasıyla birlikte mahkemeye sevk edilen Mehmet Dönmez tutuklanarak cezaevine konuldu.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:45
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Anahtar Kelimeler:
CinayetKırıkkale
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