Karısını öldürüp yangın süsü vermeye çalışan cani tutuklandı

Kan donduran olay Kırıkkale'de dün akşam yaşandı.

Yangın süsü vermek istedi

Kent merkezinde hayatını sürdüren ve yaklaşık bir ay önce evlenen 75 yaşındaki Mehmet Dönmez ile 56 yaşındaki Koçer Dönmez arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında 75 yaşındaki Dönmez, yeni evlendiği eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Yaşlı adam daha sonra cinayeti yangın kazasına dönüştürme için hareket geçti ve önce arabasını daha sonra ise evini ateşe verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında Koçer Dönmez'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti ve 75 yaşındaki yaşlı adam gözlatına alındı.

Olayın aydınlatılmasıyla birlikte mahkemeye sevk edilen Mehmet Dönmez tutuklanarak cezaevine konuldu.